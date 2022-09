Cuáles son las marcas de ropa que congelarán sus precios hasta diciembre

El Gobierno alcanzó este jueves un acuerdo con más de 60 marcas de indumentaria para retrotraer los precios de sus productos a los valores de los primeros días de septiembre y mantenerlos congelados hasta el 1 de diciembre. Estará vigente en locales propios, supermercados y shoppings de todo el país.

Las negociaciones fueron llevadas adelante por la Secretaría de Comercio, que encabeza Matías Tombolini, y representantes de algunas de las principales firmas del país, quienes se comprometieron con las pautas propuestas por el Estado.

Las primeras negociaciones con el sector habían empezado la semana pasada. En agosto, los precios de las prendas de vestir y calzado tuvieron un incremento del 9,9%, por encima del nivel general de la inflación del mes del 7,0%.

En el año los precios al consumidor del sector aumentaron un 71,9% y otro 109% desde agosto del año pasado, casi 30 puntos porcentuales más que la inflación de ese período.

En marzo pasado el Gobierno había firmado un acuerdo similar, que alcanzó a la rebaja de 15 modelos de prendas de vestir, por cuatro meses, con un 30 por ciento de aumento respecto de los precios de la anterior temporada de invierno.

Qué marcas de indumentarias participan del acuerdo

Forman parte del acuerdo las marcas: 47 Street, Addnice, Adidas, Akiabara, Amphora, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Bimba, Bolivia, Bowen, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Clara Ibarguren, Como quieres, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, DC Shoes, Desiderata, Etiqueta Negra, Furzai, Grimoldi, Grisino, Boer, Jazmín Chebar, Juanita Jo, Kosiuko, Herencia, La Martina, Lacoste, Las Pepas, Lázaro, Levis, Little Akiabara, Lola, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo, Mishka, Naum, Nike, Old Bridge, Original Penguin, Paula Cahen D` Anvers, Perramus, Portsaid, Prune, Quiksilver, Rapsodia, Roxy, Sastrería González, Stance, System, Tascani, Taverniti, Uma, Vitamina, XL Extra Large, Yagmour y Zara. Además, el convenio también fue suscripto por la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).