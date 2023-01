Cuáles son los objetivos económicos del Gobierno en 2023

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó este jueves su primera conferencia de prensa. Allí se refirió a cuestiones económicas. En ese sentido dijo que el objetivo del Gobierno es “además de bajar la inflación, que suban los salarios”. También destacó que 2022 finalizó “con un déficit (primario) menor al esperado, de 2,4 por ciento (del PBI) y reservas de libre disponibilidad de 8 mil millones de dólares”.

La funcionaria remarcó: "Estamos dando la batalla contra la inflación, venimos mejorando". Y en ese sentido reconoció que "los índices del mes anterior (por noviembre) fueron malos en el contexto general pero buenos en el descenso y esperamos que continúe (la tendencia de desaceleración)”. Es importante destacar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue de 4,9 por ciento, el más bajo desde febrero. El valor de diciembre se conocerá el próximo jueves, cuando el INDEC brinde su nuevo informe.

Por otra parte, la funcionaria interpeló a los periodistas presentes en Casa Rosada y les dijo: “Si ven los diarios de marzo y vemos cómo terminamos (2022), no voy a decir que los diarios se equivocaron, pero la realidad supera a la ficción". “(El año) terminó con un crecimiento del 5 por ciento y no hubo un ajuste", sostuvo y agregó: “Hemos llegado a un fin de año con un déficit menor al esperado, de 2,4%, con reservas de libre disponibilidad de US$ 8.000 millones, el desempleo es uno de los más bajos de los últimos tiempos y en muchísimas provincias están con desempleos ínfimos, casi imposibles de medir”.

Del mismo modo afirmó: “Los salarios en blanco y las jubilaciones han estado por encima de la inflación, hubo récord de exportaciones, de inversiones y de ocupación de plantas industriales”. También destacó: “Se entregaron 100.000 viviendas y siguen las políticas de distribución del ingreso a través de diferentes planes sociales”.

Entre los desafíos planteados para 2023, la portavoz remarcó que "el salario tiene que crecer más". Asimismo recordó que en el Gobierno del Presidente Alberto Fernández "la utopía es la igualdad". En ese contexto señaló que “el objetivo de este año es, además de bajar la inflación, que suban los salarios”.

En tanto que sobre eventuales medidas oficiales para ponerle un tope a los aumentos en las tarifas de servicios públicos, indicó que esa política "se va a estar definiendo en los próximos meses" y destacó al respecto la realización de audiencias públicas. Por último señaló que “cada vez que una empresa incumple, el Gobierno impone una multa” a través de los respectivos entes reguladores.