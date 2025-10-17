Cuánto vendió el Tesoro de EEUU en Argentina: lo que calcula el mercado

En los últimos días, el Tesoro de los Estados Unidos ha protagonizado una intervención atípica en el mercado cambiario argentino: está vendiendo dólares para “comprar pesos”, con el objetivo expresado de estabilizar el tipo de cambio y contener la presión sobre el peso argentino.

Dado que no hay información pública oficial sobre los montos precisos (el Tesoro no detalla sus operaciones en Argentina), las estimaciones provienen de consultoras financieras como 1816, F2, y medios que recogen dichos reportes.

Algunas cifras destacadas

* La consultora 1816 estimó que el miércoles pasado se efectuó una venta de USD 199 millones, y el jueves unos USD 339 millones.

* Otra estimación señala que en los dos primeros días de intervención se habrían vendido USD 349 millones en total (combinando USD 140 millones un día y USD 199 millones otro).

* En un día aislado, se habrían vendido USD 350 millones.

* Además, sería “en las últimas cinco ruedas” (operaciones diarias consecutivas) que el monto total podría haber alcanzado USD 1.700 millones, lo que representaría alrededor del 75 % de los USD 2.250 millones que se habrían “dispuesto” para esas intervenciones.

Estas operaciones tienen efectos colaterales en la economía local, ya que los pesos “comprados” por el Tesoro estadounidense suelen quedar depositados en el Banco Central argentino, sin integrarse a la base monetaria, lo que genera “escasez de liquidez” y presiona al alza las tasas de interés domésticas.

El contexto político y electoral suma tensión: estas ventas de dólares se llevan a cabo en las semanas previas a las elecciones legislativas, y son vistas también como una forma de respaldo financiero de Estados Unidos al actual gobierno.

En resumen, no hay confirmación oficial del monto exacto, pero las estimaciones apuntan a que, solo en dos días de intervención, se han vendido entre USD 300 y USD 350 millones, con jornadas de hasta USD 350 millones, y que en un período de múltiples ruedas la suma podría acercarse a USD 1.700 millones.