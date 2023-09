Cumbre empresaria en la Bolsa para reconstruir el tejido social y parar la violencia en Rosario

El Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario fue el epicentro de un evento organizado en conjunto con la asociación Unión Industrial Región Rosario (Unirr) y Multisectorial por la paz, este martes 19 de septiembre. Durante una jornada que se extendió hasta pasado el mediodía, refrentes del sector empresario, de la sociedad civil y del ámbito religioso reflexionaron sobre el papel del diálogo, el trabajo y la producción en la reconstrucción del tejido social y la paz en Rosario, una ciudad afectada por la inseguridad, el consumo de drogas y el narcotráfico.

Para dar inicio al encuentro los organizadores dieron unas palabras de bienvenida e introducción al tema frente a los asistentes. Luego, se realizó una presentación del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), una asociación civil que tiene como misión promover el entendimiento, fomentar el diálogo y la convivencia pacífica. La exposición continuó con experiencias y testimonios sobre el diálogo interreligioso acompañado de propuestas para aplicar en la ciudad.

La actividad también contempló mesas de trabajo conformadas con representantes de distintos sectores. Cada grupo debió debatir sobre preguntas disparadoras y registrar sus conclusiones para presentar al plenario.

En tanto, en diálogo con los medios presentes, entre ellos Ecos365, Román Guajardo de Unirr expresó: “Desde el sector empresario y en el caso particular de la industria, consideramos que la producción tiene un rol importante. Nosotros no somos especialistas en temas de seguridad, pero sí entendemos que con más trabajo, con más oportunidades para la población, vamos a generar mejores condiciones y así vamos a aportar en esta lucha que tenemos que dar la ciudadanía en su conjunto”

Además, agregó: “Rosario es una ciudad maravillosa. Nos tocó nacer, criar a nuestros hijos acá, transitar estas estas calles y para cualquiera que cuando escucha y ve algunos medios de comunicación -en donde también hay es cierto que el tema vende- nos sentimos tocados y creo que la producción tiene mucho para aportar en esa causa. Desde la agenda propositiva, desde dejar de lado cualquier tipo de diferencia que pueda surgir, de trabajar en las coincidencias. Acá hoy estamos todas las entidades de la producción de distintos ámbitos porque entendemos que la problemática es común a todos”.

En tanto desde la Bolsa de Comercio de Rosario destacaron el compromiso de involucrarse siendo parte de estas convocatorias. “Este no es un problema solamente de Rosario o del país sino que es mundial. El problema de la droga obviamente nos golpea y nos trae tanta inseguridad. Comparto lo que dice el representante de Unirr, tenemos que estar todos juntos. No hay margen para divisiones. Me alegro muchísimo que estén aquí el fuero industrial, regionales, comerciantes, las distintas religiones. La Bolsa para eso está, tiene las puertas abiertas para poder contribuir en mayor trabajo, producción y paz”, expresó su presidente, Miguel Simioni. “Estos encuentros de compartir y escuchar caminos recorridos creo que le da contenido a la Multisectorial para seguir afrontando los desafíos que se vienen”, concluyó.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin dijo al respecto: “Un desafío que tiene la ciudad, más allá de las políticas específicas de seguridad, es reconstruir el tejido social. El tejido social se reconstruye con políticas urbanas, con un habitad más digno, pero sobre todo con recuperar la cultura del trabajo. Esta es una ciudad que tuvo más de 65 años de pleno empleo y después pasó al 28% de desempleo. Se rompió el tejido social. Se rompió en los barrios que estaban más ligados al empleo y al trabajo en la ciudad”

Asimismo, destacó: “Poner el foco en cómo recuperamos eso -con lo que implica hoy- con las nuevas economías, el mundo del trabajo, los cambios tecnológicos, el peso de la biotecnología, eso es un desafío de ciudad, no solo de un Gobierno. Es cómo recomponemos ese vínculo del trabajo como organizador de la vida social. Eso es la solución de fondo al problema de la violencia. Este es un desafío público-privado, siempre lo entendimos así. Las empresas contribuyen invirtiendo y generando estos espacios.”