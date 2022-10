CyberMonday: qué rubros tendrán descuentos y cómo evitar las estafas

El CyberMonday que comenzó este lunes representará una oportunidad para miles de usuarios que podrán comprar por Internet con precios de promoción, descuento y financiación bienes y servicios de doce rubros. Es uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del año y que se extenderá hasta el miércoles. No obstante, los compradores, deberán evitar la posibilidad de estafas y de robo de datos.

Según la organización, el CyberMonday contará con más de 1.000 marcas participantes, de las cuales 149 son empresas que se suman por primera vez para formar parte del evento. Del total de marcas participantes, 281 son empresas radicadas en el interior del país, principalmente Córdoba, Santa Fe y Tucumán como las provincias con mayor participación.

En esta edición el CyberMonday contemplará dentro de sus promociones doce categorías disponibles de productos, según recopiló la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), serán: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Autos y Motos; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios; Varios.

El CyberMonday “convivirá” con el inicio del plan Ahora 30 para pago en cuotas que el Gobierno presentó la semana pasada y que durará 60 días para la compra de teléfonos celulares, televisores, aires acondicionados y lavarropas, entre otros electrodomésticos. Si bien serán dos eventos promocionales por separado, algunas empresas planean ofrecer en el CyberMonday algún beneficio o descuento particular.

Cómo evitar las estafas

La firma BTR Consulting, especializada en riesgo tecnológico y ciberseguridad, elaboró un listado de quince pautas para tomar en consideración y proteger los datos personales y financieros ante una compra por Internet. Según Infobae El listado incluye:

-Comprar en páginas web que inspiren confianza y verificar que sean tiendas oficiales adheridas. Asegurarse que se identifica al responsable de la venta del producto y la ubicación del negocio.

-Evitar ofertas por email, WhatsApp y redes sociales, porque pueden llevar a sitios fraudulentos.

-Tener cuidado con los sitios web falsos y ser consciente de que los estafadores suelen usar URL similares para engañar a sus víctimas.

-Leer las reseñas online sobre una empresa antes de realizar una compra.

-Comprar desde la propia computadora o dispositivo de uso habitual. Comprobando que los dispositivos empleados para la búsqueda y concreción de compra y venta de productos, se encuentren configurados de manera segura antes de proporcionar datos personales o de pago.

-Emplear conexiones seguras para realizar transacciones de pago. El empleo de redes WiFi o de uso común como las de lugares públicos son más propensas a ciberdelitos.

-Desconfiar de pagos que vayan fuera de las plataformas o sitios web de confianza de las empresas.

-Descargar solo desde tiendas oficiales como ser iTunes o Google Play Store las aplicaciones de los comercios adheridos.

-Verificar de forma independiente en distintos sitios, la oferta individual de una empresa de venta de algún artículo o producto.

-Desconfiar de los correos electrónicos no solicitados y no abrir archivos adjuntos ni hacer clic en enlaces de ofertas que no se espera recibir.

-Comprobar que la tienda online es segura y proporciona toda la información necesaria sobre consumo y tratamiento de datos personales.

-De ser posible, utilizar una única tarjeta de uso exclusivo para realizar las compras de manera online, lo que permitiría realizar un seguimiento unívoco sobre las transacciones efectuadas y controlar estados de cuenta bancarios de manera periódica.

-Desconfiar de las ofertas excesivamente atractivas, ya que seguramente pueda tratarse de estafas.

-Sugerimos no realizar envíos de dinero en efectivo para realizar o completar una compra. Para los casos en los cuales se realice un pago en efectivo es recomendable una vez que el producto haya sido testeado.

-Siempre que dudemos o detectemos alguna anomalía en cualquier operación, lo mejor es denunciar la situación identificada.