De chico fabricaba sus propios juguetes y ahora convirtió su hobbie en un trabajo

Danilo Miceli nunca pensó que su hobbie de niño podía transformarse en un trabajo rentable a futuro, pero así fue cuando regresó a Rosario en el 2019, luego de estar viviendo un tiempo en España, y se encontró con la necesidad de emprender un proyecto propio para mantenerse ocupado. A partir de unas viejas máquinas que tenía en su casa y mucha experiencia a cuestas, se lanzó a fabricar muñecos y lámparas personalizadas de madera a los que agrupó bajo el paraguas de su nuevo emprendimiento: Así Imperfecta Me Gustas.

"De chico me encantaba crear mis juguetes, agarraba los cajones de verdulería y de ahí sacaba la madera para hacerlos yo mismo. La carpintería siempre siguió siendo mi pasión, pero después de grande estudié Kinesiología y me dediqué a trabajar de eso hasta que me fui a España, de donde volví a fines del 2019, antes de la pandemia", señaló a Ecos365 Danilo, a quien su familia y amigos llaman de manera cariñosa"loncha", apodo del cual se inspiró para nombrar a sus muñecos como "lonchis".

Danilo aprovechó el tiempo libre para retomar su hobbie infantil y creó una serie de muñecos que luego usó para decorar la mueblería de su familia. Así fue como logró despertar el interés de algunos clientes que visitaban el negocio y se sentían atraídos por los diseños y colores de cada personaje. De a poco, el emprendedor fue recibiendo consultas de personas interesadas en adquirir sus creaciones.

"Un cliente se me acercaba y me encargaba un muñeco para regalarle a un amigo entonces yo le pedía precisiones sobre cómo era físicamente e intentaba captarlo de la mejor forma".

Los pedidos fueron creciendo al igual que la intención del joven de profesionalizarse dentro del rubro. Decidió entonces crear un un Instagram y Facebook para acercar sus propuestas a un público más amplio y sumar más pedidos y contrató una community manager para que se hiciera cargo del manejo de las redes. Esta época coincidió con el comienzo de la pandemia y fue el momento donde también se abocó a anexar más opciones a su cartera de muñecos.

"Empecé a trabajar con diseños personalizados, a la gente le gusta regalar souvenirs representando a una determinada persona. Un cliente se me acercaba y me encargaba un muñeco para regalarle a un amigo entonces yo le pedía precisiones sobre cómo era físicamente e intentaba captarlo de la mejor forma. También empecé a crear muñecos inspirados en personajes de películas, de series animadas, músicos, de todo un poco", destacó Danilo.

También sumó a su oferta tres modelos de lámparas para el hogar con base de madera. Una cuenta con un diseño sencillo, donde el foco de la luz queda sin cubrir, otra estilo velador y una tercera que viene con espacio para colocar una pequeña maceta.

Desde el lijado hasta la pintura

Si bien el emprendedor nunca estuvo interesado en abrir un negocio y se focalizó en trabajar a partir de las redes sociales, decidió equiparse con nuevas máquinas para poder aumentar la producción. Así fue como a partir de ahorros, compró una cortadora más grande y una lijadora para sumar a su taller, el cual se encuentra ubicado en su casa.

Para fabricar los muñecos contó que utiliza madera de pino y que él mismo realiza todo el proceso de prefabricación, desde el lijado, hasta la parte de cepillado y, por último, el corte, con el cual logra darle al objeto la forma buscada. De esta manera, agiliza el trabajo ya que tiene una base de muñecos lista a los que luego resta pintar y anexar sus diferentes accesorios. En lo que refiere a estos últimos, terceriza su fabricación a un estudio especializado en realizar impresiones en 3D.

"Le haría yo mismo los detalles que acompañan a cada muñeco, pero sinceramente no me queda tiempo y prefiero abocarme al tratamiento de la madera y la pintura, pero soy multifacético y me gusta aprender e ir sumando cosas nuevas", contó Danilo y agregó que en promedio recibe veinte pedidos semanales, pero que la meta es incrementar este número durante el 2021.

El emprendedor también diseñó un lonchi hecho a partir de sogas para que los chicos puedan jugar con el mismo, al presentar una mayor movilidad y ser más liviano que los demás modelos. Ya sea para decorar una casa o para regalar como juguete, se trata de una propuesta que destaca por su originalidad y cuenta con muchas horas de trabajo artesanal y dedicación detrás.