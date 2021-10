Definiciones contundentes de Sara Gardiol, la “dama del campo” santafesino

Seguramente el año 2021 quede en las retinas del agro provincial. Pandemia mediante, será recordado por la designación, por primera vez en la historia, de una mujer al frente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE). Sara Gardiol, proveniente de la zona de Gálvez (agrícola – ganadera por excelencia) se encuentra al frente de la entidad desde mitad de año. Nadie le dijo que sería fácil y, menos aún, cuando la clase política sube al ring al sector agropecuario cada vez con más recurrencia.

Ecos365 le propuso un ping pong de temas candentes para el agro, en los cuales la política “metió la cola”. Sincera, comprometida y certera, así puede definirse a esta dirigente que integra las filas de CARSFE desde hace años, pasando por varios cargos dentro de la Comisión Directiva. Si algo tiene en claro es que “para confrontar se necesitan dos partes” y en ese sentido, más allá de los embates del Gobierno, está convencida que mediante el diálogo pueden arribarse a consensos, aunque en los debates “se eleve el tono de voz”.

MAÍZ

“Poner limitaciones cuando ya está casi toda implantada la cosecha nueva, afecta a los precios del cereal más allá de que las restricciones sean para la campaña 2020/21. Las limitaciones no sirven para nada, pega en la confianza del productor que armó y planificó con un escenario y en el medio le cambian las reglas. No tener certezas genera desconfianza. Conocemos la opinión que tiene el Gobierno provincial pero necesitamos que aporte su visión y sería conveniente que se manifestarán al respecto teniendo en cuenta lo que significa el maíz para la provincia de Santa Fe”.

CARNES

“Se produjo una apertura no en las condiciones que hubiésemos querido. La asignación a frigoríficos no presenta igualdad de condiciones, con lo cual se acorta la competencia. Y no hay una apertura total y creo que no solamente es eso, el hecho que haya una fecha límite ya está encendiendo la alarma”.

TRIGO

“No sabemos qué puede pasar pero si se analiza la política o la intencionalidad del Gobierno, puede ser el próximo. Sería lamentable”

PROTESTAS

“Hay que esperar lo que ocurra en las PASO porque nada se sabe hasta que los votos no se terminen de recontar; es como la cosecha que se cuenta hasta el último granito. No es momento para confrontar. Para que haya confrontación tiene que haber dos que se enojen y el que se quiera enojar que se enoje solo” .