Del arribo de la Sube a la falta de colectivos: los ejes de la reunión por la Emergencia del Transporte

Este martes 30 de agosto tuvo lugar la reunión de la Comisión que le da seguimiento a la Emergencia por el Transporte, decretada en noviembre del 2020 en Rosario a raíz de la pandemia. A casi dos años de que se cumpla el plazo que le da vigencia a la misma, concejales y referentes del Gobierno municipal se reunieron para abordar puntos clave en torno a una posible normalización del sistema actual y los cambios que se vienen en movilidad urbana.

La información principal que trascendió es que está encaminado el proceso para que la Sube sea una realidad en Rosario. Y es que, según lo trascendido, en los próximos 30 días está previsto que Nación firme el convenio marco para su puesta en marcha y que luego estipula 120 días más para que el sistema pueda instalarse y comenzar a ser utilizado en la ciudad de cara al 2023.

La transición del sistema Movi actual a la Sube implicará una serie de medidas e inversiones que correrán por cuenta de Nación y la gestión de Pablo Javkin. Por ejemplo, está previsto un desembolso para adquirir 680 canceladoras, de las cuales 650 correrían por cuenta del Gobierno nacional y las 30 restante por parte de municipio, según precisó a Ecos365 la concejal del Frente de Todos, Silvana Teisa.

A su vez, deberán abrirse nuevos puestos para la recarga de la tarjeta Sube que también cuenta con un sistema de recarga digital, una ventaja con respecto a la Movi que no tiene esta opción. "Sube tiene las terminales autoservicios, hay que ver qué cantidades se le asignaría a la ciudad y a dónde irían ubicadas", indicó el edil de Juntos por el Cambio y vicepresidente del EMR, Charly Cardozo.

El edil también apuntó a la necesidad de ahondar en qué tipo de colaboración puede acercarse desde el Banco Municipal y el Banco Nación para que parte de la red Movi pueda adherirse a Sube. En este punto, hizo mención al sistema Mi Bici tu Bici que cuenta con 4 mil usuarios diarios y cuyos números van en ascenso. "Mi bici tu bici tiene una gran demanda y hay que ver qué pasa con su uso y si existe la compatibilidad técnica para que Sube pueda gestionarlo en lugar de Movi", consideró.

Falta de unidades

Un tema que ganó gran escena en el encuentro de ayer es la falta de unidades que circulan en la ciudad y que afectan la normal frecuencia de las líneas. Hoy Rosario cuenta con 630 colectivos cuando en la prepandemia ese número escalaba a los casi 700, por lo que hay un déficit que desde el municipio atribuyen a la salida de la empresa El Cacique, teniendo Rosario Bus que pasar a hacerse cargo del servicio.

El problema principal que esgrimen los titulares de Rosario Bus y Movi es que las terminales no entregan unidades 0 km. Se trata de chasis que son fabricados en Brasil y deben ser importados al país, inconveniente difícil de sortear en el actual contexto económico y de escasez de reservas.

"Corroboramos que hay unidades en funcionamiento que no están dentro del pliego, que son de piso alto y no de piso bajo, que requieren también de ascenso por el medio del colectivo para personas con movilidad reducida y que tendrían que dejar de funcionar pero eso no se puede en el contexto actual de escasez en cuanto a unidades", indicó Teisa.

Para la edil, esta realidad también perjudica el uso del transporte urbano por parte de los pasajeros que "muchas veces deben recurrir a otro medio de transporte al estar saturadas las líneas". En este sentido, sostuvo que los números actuales marcan 350 mil usuarios por día, un 80% en comparación con los pasajeros transportados a octubre del 2019, pero que ese número bien podría ser mayor.

Este no un tema menor ya que la ordenanza que declara la Emergencia al Transporte contiene una cláusula que establece que, de alcanzar el 90% de pasajeros, esta situación de excepcionalidad pierde vigencia. "No es que no llegamos al 90% de pasajeros es que no tenemos las unidades para que esa gente vuelva a subir al colectivo", señaló Teisa.

En cuanto a posibles soluciones en puerta, en la reunión se comentó que previo a su salida definitiva de Rosario, El Cacique había adquirido 50 nuevas unidades que luego decidió devolver por imposibilidad de afrontar su costo. Según Teisa, desde la Municipalidad están intentando establecer contacto con el proveedor para poder recuperarlas.

A su vez, Cardozo agregó que la firma Movi ganó una licitación en la que se habrían comprometido a la entrega de veinte unidades que se sumarían al sistema actual de transporte urbano, aunque aún con esta incorporación sigue faltando para completar la flota que había en la prepandemia.

Subsidios a Nación

Si bien un tema central que se apoderó de la discusión pública tiene que ver con un posible aumento del boleto en el corto plazo, se comentó que el mismo podría quedar aplazado por el momento, con el objetivo de volver a poner sobre la mesa una suba en las partidas que Nación le otorga al interior.

"El intendente dejaría en suspenso la atribución de aumentar para ver si hay alguna posibilidad de reclamar por más subsidios. Ayer hubo una reunión de varias ciudades en la que legisladores de todas la bancadas se están moviendo para hacer un lobby fuerte y pelear por una mayor redistribución de las partidas", indicó Cardozo.

Según un estudio elaborado por la Municipalidad que aborda la reconstrucción del Sistema Urbano de Pasajeros (TUP), en lo que refiere a distribución de los subsidios, un 85% del presupuesto se destina al AMBA y a CABA y solo el 15% restante va a parar a las provincias.

Siguiendo esta línea, la concejal del Partido Socialista, Verónica Irizar, había señalado a Ecos365 que si el Gobierno nacional ajustara un 16,5% del presupuesto para el AMBA y CABA, se duplicarían los subsidios del interior y se lograría una redistribución más equitativa de los recursos.

En este punto, cobra gran relevancia la llegada del sistema Sube a la ciudad ya que ofrece una cobertura de descuentos en pasajes mucho más amplia que la que tiene Movi hoy, incluyendo a todos los jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales, beneficiarios de la AUH, Progresar, Potenciar Trabajo, asignación por embarazo, entre otros.

Esta masa solo abonaría un 45% del pasaje mientras que el 55% restante del costo del boleto es subsidiado por Nación. A su vez, el Concejo aprobó que los jubilados y personas que actualmente gozan de un 100% del subsidio en el valor del boleto MOVI continúen con esta cobertura total cuando se pase al nuevo sistema.