Del campo a Wall Street: rebotan bonos, acciones y menor presión sobre el dólar tras baja de retenciones y respaldo de EE. UU.

Los mercados argentinos amanecieron este lunes con una señal de respiro que nadie se animaba a anticipar: los bonos soberanos en dólares rebotaron con fuerza, el riesgo país se desplomó en más de 100 puntos y hasta los ADRs de compañías locales en Wall Street acompañaron con subas. El detonante fue doble: por un lado, el anuncio del gobierno de Javier Milei de avanzar con una baja de retenciones al agro, y por otro, la expectativa de un posible desembolso de fondos frescos por parte del Tesoro de Estados Unidos, confirmada por un mensaje en redes sociales del secretario Scott Bessent, que calificó a Argentina como un “aliado sistémicamente importante”.

El agro, que venía reclamando desde hace meses alivio tributario, encontró en la reducción de retenciones una señal potente de que la Casa Rosada quiere dinamizar las exportaciones y oxigenar al principal motor de divisas del país. La medida no es menor: en medio de una economía que navega entre la recesión y la fragilidad cambiaria, cualquier estímulo a la liquidación de granos impacta directamente en las reservas del Banco Central.

En paralelo, la City porteña mantuvo los ojos puestos en el mercado cambiario, donde las tensiones no ceden. El BCRA se mantiene como jugador central, administrando la escasez de dólares mientras intenta dar previsibilidad a los importadores y contener la brecha cambiaria. Cada movimiento del organismo genera especulación y ruido en un mercado que ya descuenta que el gobierno se juega todo a una carta: sostener la calma financiera hasta que lleguen los dólares externos.

El combo de alivio para el campo, señales de EE.UU. y rally de bonos parece haberle dado al gobierno aire en la semana previa a definiciones clave. Sin embargo, la euforia de los mercados convive con la fragilidad estructural: la dependencia de capitales externos, la presión inflacionaria y la tensión social en aumento.

El desafío es enorme: ¿será suficiente el guiño de Washington y la apuesta a la agroindustria para sostener la calma cambiaria? Por ahora, los mercados responden con aplausos. Pero la verdadera prueba estará en los próximos meses, cuando el BCRA deba enfrentar nuevas corridas y el gobierno intente demostrar que la “lluvia de dólares” no es solo un espejismo.