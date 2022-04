Del consultorio a la venta: abrió tienda exclusiva de chocolates y ahora va por la segunda

Sergio Hiskin es odontólogo de profesión y junto a su pareja decidieron emprender un negocio juntos, en un rubro muy dulce. Así fue como en julio del año pasado abrieron Ganache Plaisir, una tienda especializada en chocolates, vinos y cafés a pocos metros de Avenida Pellegrini, en calle Buenos Aires 1675. En menos de un año, la apuesta les quedó chica y ahora van por un nuevo local en 3 de Febrero 1225, casi esquina Mitre, con fecha de inauguración el próximo viernes 22 de abril.

La idea de esta nueva tienda es mantener una propuesta centrada en los mismos productos que ya comercializa la marca, pero con la diferencia de que al ser un espacio más grande, podrán llevar adelante actividades como catas de chocolate y vinos, las cuales ya realizan en su negocio actual aunque la idea es poder ampliar los cupos y recibir a más personas. También planean sumar como oferta al público, talleres con maestras chocolateras de la ciudad.

"Nosotros siempre indagamos en todo lo que tiene que ver con el chocolate y un día compramos uno en Funes que nos encantó. Llamamos al negocio y me atendió el chocolatero que lo fabricaba, le dije que quería poner una tienda con sus productos en Rosario y me dijo que sí, que le entusiasmaba la idea. Así fue como nos pusimos a trabajar para montar un local lindo y de calidad, que refleje nuestra propuesta", contó Hiskin a Ecos365.

En Ganache Plaisir, Hiskin se dedican a vender gran variedad de productos como tabletas de chocolates, bombones y bocaditos. Según explicó, muchas de estas marcas son compradas en Buenos Aires, pero incluyen materia prima importada de países como Ecuador, Costa Rica y Bélgica, algunos de los más reconocidos en lo que refiere a la producción y calidad del cacao. También importan chocolate kosher de Israel, especialmente vendido entre la comunidad judía.

"Hay diferentes semillas de cacao, diferentes climas, chocolate amargo, con leche, semi amargo y cuando lo empezás a probar de verdad te das cuenta de la diferencia con respecto a productos que usan aceite hidrogenado que intentan imitar al cacao, pero que tiene un gusto muy distinto. Esto es otra experiencia", indicó Hiskin.

Ventas en Pascuas

El emprendedor contó que, de cara a Semana Santa y a la tradicional celebración de Pascuas, decidieron prepararse con todo y garantizar una amplia variedad de huevos de chocolates, panes dulces y roscas para su clientela. Según destacó. los huevos fueron comprados en Buenos Aires, a marcas de excelencia y garantizando amplitud de precios opciones de acuerdo al tamaño.

Por ejemplo, el huevo de pascuas de mayor tamaño pesa 500 gr y ronda los $3 mil de valor, aunque hay otros de 100 gr que valen $600 e incluso unos chicos como de degustación por $250. Hiskin destacó que otro diferencial está dado por la calidad del packaging ya que son envueltos en papel celofán y con moños, cuidando los detalles de su presentación.

Trajimos huevos de muy buena calidad, pero no queríamos comprar tantos por el tema de que si después no los vendemos realmente no vamos a hacer un 2x1 o a rematarlos, lo mismo con los panes dulces que traemos de Plaza Mayor, son artículos de categoría pero que no tienen mucha salida todo el año así que preferimos stokearnos de forma estratégica", indicó Hiskin.

Catas de vino

En cuanto al movimiento comercial en general, reconoció que la afluencia de clientes suele darse en los meses más fríos del año, momento donde la gente se vuelca a consumir con mayor frecuencia no solo chocolates, sino también café y vino que son los otros dos emblemas de Ganache Plasir. En este sentido, sostuvo que una forma de rebuscárselas para atraer personas en los meses de calor fue llevar adelante actividades como catas donde ofrecen vinos de autor maridados con diferentes tipos de chocolates, algunos dulces, con cáscaras de lima y naranja y también salados, con pimienta. jengibre y hasta curry.

"El chocolate en verano mucho no se vende entonces decidimos empezar a traer vinos de autor, exclusivos y que no se consiguen en otros lados y a organizar catas periódicas donde maridamos con chocolates. Realmente es una propuesta distinta, son vinos boutique del Valle de Uco, de la Patagonia, de Salta, tenemos Tierra Tehuelche que es un vino de Trenque Lauquen y algunas marcas más comerciales para los clientes que prefieren ir por opciones conocidas", explicó el emprendedor.

Bombones rellenos de malbec y de chardonnay y cápsulas de café macchiatto o molido en granos completan la oferta de un negocio que busca destacarse y hacerle frente a jugadores de peso dentro del sector, como lo son algunas de las marcas oriundas de la costa o del sur de Argentina, que han elegido Rosario para instalarse en el último tiempo.

A futuro el objetivo de los dueños de Ganache Plaisir está puesto en sumar nuevas opciones como regalos empresariales, aunque Hiskin aseguró que ya tiene puesto el ojo en Funes para abrir una tercera sucursal y que incluso ya definió dónde va a estar ubicada aunque eligió mantener el misterio, al menos durante unos meses más.