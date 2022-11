Denuncian que la inseguridad rural "es gravísima" en el sur santafesino

Ante los repetidos hechos de inseguridad que sufren los productores agropecuarios del centro de Santa Fe, la Asociación de Productores Agropecuarios (AAPA), solicitó al gobernador Omar Perotti que aborde el tema "con seriedad y celeridad". En ese sentido, indicó: "reclamamos urgentes medidas contra la inseguridad rural".

Desde la entidad remarcaron que dentro del presupuesto de la provincia está contemplado el gasto para seguridad y protección rural, y todos los santafesinos "que aportan con sus impuestos esperan que sea ejecutado con eficiencia y transparencia para las necesidades de la producción, el trabajo y la tranquilidad de su vida cotidiana"

La situación de inseguridad "es gravísima y de abandono total" en localidades como Cañada de Gómez, Bustinza, Totoras, Salto Grande, Serodino, Colonia Medici, Maciel, Lucio V. López, entre otras. Pero también AAPA lo hace extensivo a otras zonas como el Sur y resto de la provincia donde la situación es similar.

"No obstante, lo antes dicho, también le pedimos a las autoridades nacionales desde el Presidente de la Nación, Ministro de Seguridad y legisladores nacionales y provinciales que no se hagan los distraídos con este tema. Sabemos que los hechos de inseguridad rural se dan en todo el país y no se ha hecho absolutamente nada"