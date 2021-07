Desplome de la soja y del maíz en Chicago

El Mercado de Chicago regresó a operar luego del feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos y cerró con una jornada bajista. La soja cierra el día con caídas mayores al 6%, casi US $30 menos, y queda en US $501. El maíz cerró en US $258, cayendo un 6%. El trigo finaliza la rueda con caídas del 4%, quedando en US $227.

Ariel Tejera, Responsable del Dpto. de Análisis de Mercados de la corredora Grassi S.A. comenta a Ecos 365: "Estamos transitando un mercado muy volátil, de la mano de la evolución de las condiciones climáticas en EE.UU. Las caídas de hoy habrían sido disparadas por la llegada de lluvias a zonas productoras y pronósticos que dan cuenta de descensos en las temperaturas y nuevas precipitaciones en el corto plazo".

De esta manera, recuerda que "se espera que el país del norte cierre este ciclo con muy bajas existencias. Así, la producción de la nueva campaña gana protagonismo para alimentar la oferta. En este contexto, el mercado se muestra muy sensible a todas las novedades en el plano climático y sigue muy de cerca la evolución de los cultivos".

La caída de la soja se debe a las mejoras climáticas en las principales regiones productivas de EEUU, se esperan lluvias y clima fresco en un tiempo en donde el cultivo ingresa en una etapa clave. Además, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) comentó que "la debilidad evidenciada en los mercados de aceites vegetales en la jornada de hoy, y las proyecciones de menores importaciones de biocombustibles por parte de la Unión Europea durante el corriente año también habrían contribuido a la inercia bajista".

Los motivos de la baja del maíz son los mismos factores climáticos que la soja en el medio-oeste norteamericano en el momento culmine de polinización, dándole fuerte impulso a los rindes. Los futuros de maíz culminan la jornada con fuertes pérdidas y caen por el límite diario. Los operadores explican que las noticias de la semana pasada sobre el informe de la USDA donde se informa una menor área sembrada a la estimada, están siendo "eclipsadas" por las perspectivas de rindes por encima del promedio histórico, lo cual ejerce presión sobre los precios.

El trigo finaliza con caídas debido a las precipitaciones en Dakota del Norte, principal estado productor de trigo de primavera, que había estado afectado por el clima seco en las últimas semanas. Sin embargo, señales de una robusta demanda externa habrían limitado las caídas.

En Sudamérica, la consultora brasilera Ag Rural volvió a recortar su estimación de producción de maíz en Brasil. Con los primeros avances de la cosecha la proyección pasó a 85 millones de toneladas, 5,5 millones menos respecto a su última estimación en mayo y una producción 17% menor que la de la campaña anterior.

En el mercado local: