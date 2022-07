Deuda en pesos: qué perspectiva tiene el mercado sobre el primer test de Batakis

La ministra de Economía Sivina Batakis enfrentará este miércoles 13 de julio su primer test en el mercado local. Lo hará a través de una licitación de deuda en pesos en la que el Tesoro buscará fondos para cubrir vencimientos por $10.700 millones. Se trata de la primera licitación desde la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía.

La subasta se concretará luego de los anuncios del lunes de Batakis que por ahora no logran convencer al mercado lo que se reflejó en la suba del riesgo país que este martes tocó un valor récord desde la reestructuración de la deuda en septiembre de 2020.

En el menú que se ofrece sobresale un bono dólar linked -son en pesos pero ajustan por el tipo de cambio oficial-, lo que brinda cobertura ante una eventual devaluación, y un título que le permite a los bancos integrar encajes.

Además, el Tesoro realizará un canje de LEDEs y LECERs que vencen el 29 de julio próximo y que, según los analistas, está hecho a medida del Banco Central para que canjee esos bonos que estuvo comprando para defender la deuda en pesos, en una operación similar a la que se realizó a fines de junio.

En Facimex Valores precisaron que con ese canje "buscan descomprimir los vencimientos de fin de mes que ascienden a $244.000 millones en LEDEs y $236.000 millones en LECERs".

De cara a esta licitación, Batakis aseguró en conferencia de prensa que la deuda en pesos se va a pagar, para desalentar así el temor de los inversores a un reperfilamiento de la misma.

En tanto, el Banco Central anunció este martes que "con el objetivo de reducir la volatilidad de los precios de los instrumentos del Tesoro, ofrecerá a las entidades del sistema financiero la opción de venta (put option) sobre títulos del Gobierno Nacional adjudicados a partir de julio de 2022 y que tengan vencimiento antes del 31 de diciembre de 2023".

Primer desafío de Batakis

La cartera económica aspira a conseguir en esta licitación fondos por $29.700 millones para cubrir vencimientos esta semana por $10.700 millones, de los cuales, según estimaron en PPI, "el 80% está en manos del sector privado".

En Facimex Valores plantearon que "es una prueba sencilla por los bajos vencimientos".

En sintonía, el analista senior de Research de Inviú, Mateo Reschini, consideró que "no es una prueba para nada desafiante porque es un vencimiento bajo con lo cual es probable que puedan rollearlo sin problema".

Para Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, "esta es una licitación chica que puede servir para para volver a testear la demanda genuina del mercado en un contexto en el que se vienen reduciendo los rescates de los Fondos Comunes de Inversión y la curva CER, que estaba en el ojo de la tormenta, y se encuentra prácticamente normalizada". Y agregó: "Como se trata de un vencimiento poco relevante en términos de tamaño, se ofrecen pocos instrumentos, pero servirán para medir las aguas con la mirada puesta en la licitación importante que es la de fin de mes".

A su vez, Santiago López Alfaro, presidente de Patente Valores evaluó que "seguramente la licitación sea buena porque sacaron un bono para encaje de los bancos, las entidades necesitan ese título porque como subieron mucho los plazos fijos tienen que encajar o dinero o bonos, entonces seguramente tenga buena suscripción".

¿Cuál es el menú para inversores?

En esta subasta, la secretaría de Finanzas ofrece una gama de cuatro instrumentos de deuda.

Hay una Letra de Liquidez del Tesoro a descuento (LELITE) que vence el 11 de agosto de este año, que puede ser suscripta sólo por Fondos Comunes de Inversión (FCI).

La licitación se realiza en un clima donde este martes el riesgo país tocó un nuevo récord desde la reestructuración de la deuda

También hay una Letra del Tesoro a descuento a tasa fija (LEDES) con vencimientos el 31 de octubre de 2022 (S31O2).

Ofrece además un bono dólar linked con vencimiento el 31 de julio de 2023 (T2V3D), y un bono del Tesoro que caduca el 23 de mayo de 2027 (TY27P) que es el que le que permite a los bancos integrar encajes.

En cuanto al canje de LEDEs y LECERs que vencen el 29 de julio, los tenedores de esos instrumentos podrán acceder a una canasta compuesta por una Lede que vence el 28 febrero de 2023 (S28F3) y otra el 28 abril de 2023 (S28A3)

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

¿Qué perspectiva tiene el mercado?

En Facimex consideraron "el Tesoro podrá mostrar abultados números de financiamiento porque el TY27P va a generar atractivo entre los bancos que lo usan para integrar encajes"

"Estimamos que los bancos tienen margen legal para integrar encajes con TY27P por unos $97.000 millones ante el fuerte crecimiento de los depósitos en pesos en el último mes, impulsados por la emisión monetaria del BCRA para comprar deuda en pesos y financiar al Tesoro", calcularon. En cuanto al canje, en estiman que "el 25% de lo que vence está en manos de entes públicos".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores evaluó que "no es muy atractivo el menú ofertado". Y explicó: "Hay una parte de canje de deuda armado para que entre el BCRA que no puede participar de las licitaciones primarias y que de esta manera ‘saltea’ esa imposibilidad".

Para el analista, "la oferta que presentan luce poco atractiva: la tasa de la LEDES de octubre no cambia respecto a lo que ofreció la última vez Guzmán, los bonos a 2027 están destinados a los bancos (lo usan como encaje) y el dólar link puede ser útil para algunas empresas que ven trabadas los pagos para importaciones (aunque el plazo es demasiado largo)".

En PPI destacaron del menú que es "llamativo la ausencia de instrumentos CER, lo cual refleja que la licitación está bastante pensada para los propios organismos del sector público o para el sistema bancario". Sobre el canje, plantearon que "teniendo en cuenta la curva de tasa fija como referencia para los nuevos instrumentos, el canje sugiere un leve upside (hasta +3%)" aunque "implica exponerse a un plazo bastante largo para el crédito soberano, en un instrumento que probablemente carezca de liquidez en el mercado secundario (será en gran parte del BCRA) y requiere perder la indexación para los tenedores de la LECER".

En ese marco, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI opinó que "no me parece atractivo el menú, lo único que puede generar algo de interés es el bono dólar linked ante el aumento de apetito por esta clase de ajuste tras el aumento de expectativa de devaluación, aunque no creo que salga a una tasa atractiva para ser crédito soberano".

Para Casabal también "la opción que más interés despertará será el nuevo bono dólar-linked, donde estamos viendo mayor apetito que se percibe como menos riesgosa, en gran medida por un menor posicionamiento técnico del mercado".

Juan Delich, economista de Eco Go, coincidió en que "esta es una licitación tranquila donde el Tesoro está evaluando la demanda de mercado de los bonos dólar linked".