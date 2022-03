Disney + planea ofrecer una suscripción más barata y con publicidades

Disney Plus presentará una suscripción más barata con publicidad en EE.UU. a fines de este año para complementar la suscripción sin publicidad de u$s 8 al mes que ya ofrece. La compañía dijo que la opción con publicidad se ampliaría a Disney Plus a nivel internacional el próximo año.

Disney no especificó el precio del nuevo nivel o la fecha de lanzamiento, ni indicó si la introducción del nivel con publicidad afectaría cuánto cuesta una membresía sin publicidad.

Agregar una opción más económica para Disney Plus está diseñado para facilitar la inscripción de personas sensibles a los precios. A medida que las filas de los servicios de transmisión han aumentado en los últimos dos años, también ha aumentado la cantidad de servicios que las personas deben considerar agregar a sus presupuestos mensuales. Pero Disney Plus ya se encuentra entre los servicios de transmisión más baratos de su tipo, y los ejecutivos de Disney han señalado repetidamente que el precio de suscripción relativamente bajo de Disney Plus aumentaría a medida que el servicio se llene de más programación.

Reducir el obstáculo del precio para inscribir a nuevos miembros es especialmente importante para servicios emergentes como Disney Plus. Más allá de eso, estos niveles más baratos con publicidad también pueden ser más rentables que los sin publicidad, y Disney ya tiene una larga trayectoria en la práctica. Su servicio Hulu ha ofrecido un nivel más económico con publicidad durante años.

La medida coloca a Disney Plus entre las crecientes filas de servicios que abandonan la norma de solo anuncios sin publicidad establecida por Netflix, el servicio de transmisión dominante en el mundo, con más de 221 millones de miembros en todo el mundo. HBO Max, Peacock y Paramount Plus ofrecen niveles que incluyen comerciales y anuncios a cambio de un precio de suscripción más bajo.

"Expandir el acceso a Disney Plus a una audiencia más amplia a un precio más bajo es una victoria para todos: consumidores, anunciantes y nuestros narradores", dijo Kareem Daniel, presidente de la división de Disney a cargo de la transmisión. "Más consumidores podrán acceder a nuestro increíble contenido. Los anunciantes podrán llegar a un público más amplio y nuestros narradores podrán compartir su increíble trabajo con más fanáticos y familias".