Dólar blue en Rosario: a cuánto cierra este viernes 20 de mayo

El Banco Central acumuló compras por u$s 210 millones durante esta semana, en medio de una mayor oferta genuina que permitió a la autoridad monetaria fortalecer sus reservas.

En esta última rueda, el BCRA compró u$s 40 millones, llevando el acumulado del mes a unos u$s 770 millones de compras netas en el mercado, el mejor registro desde mayo de 2021. En el año, suma u$s 870 millones en el año.

¿Cuánto cotiza el dólar?

Bajo este escenario, el dólar blue en Rosario cerró a la baja este viernes, ubicándose en los $202 para la compra y $207 para la venta. Mientras que el dólar oficial se ubica en los $117,18 para la compra y $124,17 para la venta, llevando el dólar turista a los $204,88.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, avanzó 14 centavos a $118,48. De esta manera, en la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $1,05 contra $1,13 de la semana anterior.

En cuanto a los tipos de cambio bursátiles, el dólar CCL experimenta una leve suba que lo deja en los $210,85 para su venta, mientras que el dólar MEP cotiza también a la suba, en los $209,57.