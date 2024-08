Dólar e inflación: qué pronostican las principales consultoras para fin de año

El Banco Central de la República Argentina difundió los resultados del relevamiento realizado entre el 29 y 31 de julio de 2024. Se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 28 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.

Inflación

En el séptimo relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 3,9% para julio (-0,9 p.p. respecto al REM anterior). Para agosto proyectaron una inflación mensual de 3,8% y para el año de 127,4% i.a. (-0,9 p.p. y -10,7 p.p. en relación con la encuesta previa, respectivamente).

Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top 10) esperaban una inflación de 3,9% para julio, de 3,6% para agosto y de 122,2% i.a. para 2024 (-14,4 p.p. en relación con el REM previo).

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para julio en 3,6% y para agosto en 3,4%. El Top 10 esperaba una inflación núcleo de 3,5% para julio, de 3,0% para agosto, y de 107% i.a. para 2024 (-7,8 p.p. respecto del REM previo).

PIB

En el relevamiento de julio, el conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real 3,7% inferior al promedio de 2023, igualando la perspectiva respecto del relevamiento previo. En tanto, quienes constituyen el Top 10 proyectaron, en promedio, una reducción de 3,5% en el año. La caída se habría concentrado en el primer semestre.

De acuerdo con los pronósticos recibidos, el nivel de actividad comenzaría a recuperarse en el tercer trimestre del año, con una suba de 0,4% s.e. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 3,2% i.a.

Desocupación

La tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre del año se estimó en 7,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) quedando igual respecto al REM previo. Para el Top 10, la tasa de desempleo se ubicaría en 7,7% en igual período (-0,1 p.p. con relación al REM anterior). El conjunto de participantes del REM espera una tasa de desocupación de 8,1% para el último trimestre de 2024.

Dólar

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal del REM se ubicó en $942,5 por dólar para el promedio de agosto de 2024 lo que implicaría una suba mensual promedio de 2,0% de la paridad cambiaria. Para el Top 10 el tipo de cambio nominal promedio esperado para agosto es 942,6 $/u$s.

Para diciembre el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de 1.088,2 $/u$s. La variación interanual a diciciembre 2024 implícita en los pronósticos se ubicó en 69,5% (13,3 p.p. menos que el REM previo).

Balanza con superávit

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM estimaron para 2024 que las exportaciones (FOB) totalicen u$s 77.194 millones (905 millones menos que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) u$s 58.512 millones (1.621 millones menos que el relevamiento previo). El superávit comercial anual resultante se ampliaría en u$s 717 millones.

Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en $7.384 miles de millones para 2024 ($1.308 miles de millones superior al REM previo). El promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $7.349 miles de millones para 2024. Ningún participante espera déficit primario para 2024.