Dólar: el Banco Central pone nuevo límite para comprar a través del CCL

El directorio del Banco Central (BCRA) estableció este jueves nuevos controles sobre los dólares financieros. La medida busca desactivar una maniobra que realizaban los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), conocida en la jerga financiera como "rulo", y limitar así una vía de demanda del contado con liquidación (CCL).

Desde este viernes, sólo podrán operar contra cable -hacer CCL- quienes tengan una cuenta bancaria en el exterior. La autoridad monetaria señaló que se trata de una decisión para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal.

El Banco Central decidió un conjunto de medidas sobre las transacciones que se utilizan para realizar CCL, un mecanismo que permite dolarizarse a partir de la compraventa de bonos y sacar las divisas del país.

Estas operaciones financieras sólo podrán pagarse mediante transferencia de fondos desde y hacia cuentas a la vista a nombre del cliente en entidades financieras locales; o contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros”, señaló el BCRA.

El Banco Central recordó una norma similar rigió desde el 2005, cuando no había ningún cepo cambiario, hasta su derogación diez años después.

El gobierno nacional busca una vez más mantener la brecha cambiaria en torno al 75%. Y se produce días después de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) redujera la cantidad de títulos que se pueden comprar de forma semanal para hacer CCL, con el objetivo de que el BCRA destine una menor cantidad de reservas en sus intervenciones para ponerle un techo al liqui, que ayer cerró estable a $171,20.