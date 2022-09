"Dólar soja": el Gobierno aclaró su alcance ante el malestar de otras cadenas productivas

El “Dólar soja” sigue generando repercusiones y ahora el propio Gobierno salió a aclarar algunas situaciones, a partir de las quejas esgrimidas por otros actores del agro.

Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía determinó los alcances de la medida poniendo el foco en otras cadenas productivas. Cabe destacar que los productores lecheros y los feedloteros manifestaron su malestar por el impacto de la iniciativa, que lógicamente eleva costos y resta rentabilidad, teniendo en cuenta la utilización.

Así, en el anexo de la resolución N°5 de la Secretaría de Agricultura, el Gobierno señala que la operatoria del Programa de “Incremento Exportador” es solo para aquellos que adhieran al mismo y los únicos que pueden hacerlo son los exportadores, que son los que garantizan la liquidación de las ventas de los productores a un precio de $ 200 por dólar.

“Al solo objeto de despejar cualquier inquietud que eventualmente pudiera surgir en los actores de los distintos eslabones de la cadena productiva respecto al alcance de la operatoria del Programa de Incremento Exportador, se aclara que aquellos sujetos que no estén adheridos a dicho Programa, sea para operaciones tales como pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, no se encuentran alcanzados por lo establecido por el referido Programa, y por ende no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio establecido en el Artículo 5° del citado Decreto N° 576/22”, remarcaron desde el Gobierno.

De esta manera, establece que para aquellos que venden soja o subproductos al mercado interno se debe tomar el tipo de cambio oficial (es decir, una soja a unos $ 60.000 la tonelada) y no el “dólar soja”, que es lo que eleva el precio teórico a más de $ 70.000.

Para lograr que el pago de alquileres de campos, alimentos balanceados, entre otros puntos no se rijan por el dólar soja, se publicarán dos valores FAS Teórico. “De manera extraordinaria y transitoria, durante la vigencia del programa, se publicará la capacidad de pago de la industria o FAS Teórico para aquellos sujetos adheridos al programa y aquellos que no”, sostuvo la Secretaría de Agricultura.