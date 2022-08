Dólar soja: el Gobierno evalúa un tipo de cambio de $200 para incentivar las ventas

Este miércoles el dólar soja llegó a su fin y el instrumento que implementó el Banco Central (BCRA) concluyó sin los resultados esperados. Si bien tuvo como objetivo incentivar al productor a vender sus granos, solo se consiguió operaciones por $ 2600 millones. No obstate, una nueva alternativa fue propuesta desde el Gobierno y se dió a conocer a través de un comunicado firmado por el Presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras.

Desde el CIARA - CEC confirmaron que se trataría de un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas, aplicable para el mes de septiembre, a un tipo de cambio de 200 pesos únicamente para la compra de soja.

En el comunicado expresan además que el gobierno también incluiría la necesidad de registro de DJVEs de soja y subproductos bajo la Ley 21453. Esta condicion especial durante septiembre seria de aplicación voluntaria para exportadores que adhieran al régimen de forma escrita via comunicación a la Afip. No haría falta tener cuentas especiales en dólares o corresponsales bajo la ultima Comunicación del BCRA. No obstante, aún se desconocen precisiones de la norma.



Asímismo, detallan que habría una mesa de trabajo donde CIARA CEC trabajaría con AFIP, BCRA y otros organismos en los siguientes temas:

-Revisión de la RG 3577/2014 para su mitigación

-Ajuste del financiamiento en pesos de los techos establecidos por el BCRA (igualación de montos)

-Ampliación de volumen de equilibrio para maíz (posiblemente 4 millones de toneladas, es decir 2.5 millones de tons en DJVEs 360)



Por último, advierten que el gobierno espera tener un ingreso total de divisas cercano a los 5 mil millones de dólares.