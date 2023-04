Dólar soja o agro: mientras se aguarda la letra chica, ¿qué puede ocurrir con los precios?

El mercado local se mueve al ritmo de los rumores de dólar soja. Luego de meses con dudas, la semana pasada cerró con el rumor de un dólar soja de 300 USD/tt sólo en abril, que iba a anunciarse este lunes 3. Muchos productores recompraron negocios hechos sobre mayo para vender abril, asumiendo pérdidas. Sin embargo, este domingo se difundió que el anuncio se haría el miércoles 5 de abril, y que se incluiría también al mes de mayo.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, expresa que, en medio de los rumores, también se mencionó la posibilidad de que se lance un tipo de cambio especial para exportaciones de maíz y trigo. “Se habla de dólar agro, a ser implementado en cada subsector en forma diferente”, explica.

“Desde hace meses, veníamos siguiendo los comentarios de un posible dólar soja. Pero durante la visita de Massa al FMI se anunció un dólar agro, que iniciaría durante abril, y luego otro para diferentes subsectores que no tienen impacto en el mercado interno, lo que -en teoría- dejaría fuera al maíz y la soja”, añade el especialista de la Universidad Austral.

Con respecto al mercado de granos, que venía anticipando una medida como esta pero “en cosecha”, Romano explica que había generado ventas sobre mayo, empujando artificialmente a la baja dicha posición, y al alza las diferidas. “Pero cuando se reportó que la soja tendría dólar a 300 durante abril, todos los agentes comenzaron a recomprar sus posiciones de mayo para venderlas en abril, generando subas en mayo, y bajas en el disponible”, suma.

Romano cuenta que también se dio otro hecho curioso: “Si bien las ventas sobre el disponible generaron bajas, el viernes vimos precios por encima de los 100.000 pesos por tonelada, que a tipo de cambio nominal daba más de 500 usd/tt, pero si consideramos un dólar soja de 300 quedaba en 350. Se había deslizado que a los valores que se venía trabajando, en torno a 370 USD/tt la industria trabajaba a contramargen, mientras que a 350 tendrían un resultado razonable”. Una vez más el mercado anticipó la medida.

Al cierre del fin de semana, los actores del sector no fueron convocados a reuniones con el equipo de Gobierno como se había anunciado. “Atento a que la cosecha de soja recién comienza y termina en mayo, abarcaría también a ese mes. De esta forma, quienes la semana pasada pasaron sus negocios de mayo a abril, tomando incluso alguna pérdida, hoy estarán muy disgustados”, manifiesta Romano.

El profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales también recuerda que la “letra chica” de las medidas del gobierno trajo sorpresas, e incluso las resoluciones posteriores que despejaron dudas sobre la implementación también sumaron novedades: “Temas como que no se tomaba para los canjes o alquileres, si entraban o no para pesificaciones, no poder operar dólar MEP, y tener primarias que respalden los negocios de los acopios en la última edición, por ejemplo. Todo ello hace que seamos prudentes”, agrega.

“De todas formas, la medida viene a paliar la situación de muchos productores que han tenido mermas de rinde de hasta 40%. Aunque aquellos que alquilan y sus rindes no llegan a cubrir la cantidad de soja comprometida, verán incrementada su deuda, y a quienes sembraron maíz u otros cultivos, les ocurrirá lo mismo”, dice Romano.

Por último, sobre el panorama a futuro, el académico de la Universidad Austral sostiene: “Es importante ver qué monto pone como objetivo el gobierno para estimar cuánto terminará teniendo que conseguir comprar la exportación, y cuánto vender el productor. Si el objetivo es muy alto, podríamos ver precios a la suba; pero viendo la expectativa del productor y la necesidad financiera, lo más probable es que la oferta exceda la demanda y veamos precios a la baja”.