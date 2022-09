"Dólar soja" renovado: los puntos centrales que anunció Sergio Massa para seducir al agro

El ministro de Economía Sergio Massa anunció el renovado “Dólar soja”, a través del cual el Gobierno estima que ingresarán más de US$ 5.000 millones a la reservas. Según informó en conferencia de prensa, el programa para acelerar liquidaciones será por un mes (hasta el 30 de septiembre) y totalmente voluntario.

El Decreto de Necesidad y Urgencia, que aún debe ser publicado, prevé que los productores que adhieran en más de un 85% de su tenencia accedan a otros beneficios para “consolidar” el crecimiento agroindustrial.

Se trata de un acuerdo con las empresas exportadoras para liquidar US$ 5.000 millones en septiembre de los cuales no menos de US$ 1.000 millones ingresarían en las primeras 72 horas (hasta el miércoles) de la aplicación del nuevo sistema.

Así, el funcionario remarcó que “el precio de la soja (Rosario disponible) va a estar arriba de los 70.000 pesos (por tonelada) y va a fluctuar entre 70.000 y 75.000 pesos”. El dólar para seducir los productores se fijará en $200 y también estará vigente por septiembre, pero solo para la soja a través de cuentas de “dólar chacarero” que dispondrá el Banco Central. Cabe remarcar que el precio promedio registrado en el sector norte de la ciudad de Rosario, según datos de la plataforma Sio Granos, fue de 52.711 $/tonelada el viernes pasado.

La venta de soja exhibe un retraso cercano al 20% con respecto a igual fecha del año pasado. Por las retenciones del 33% y la brecha cambiaria, los productores vienen alertando que reciben en torno de un tercio del valor internacional.