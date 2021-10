Duro pronóstico de ex funcionario K sobre inflación: "Con suerte en 2022 será igual a la de este año"

Los economistas Emmanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ y ex viceministro de Economía kirchnerista, y Hernán Lacunza, al frente de Empiria y último ministro de Economía de la Nación de Mauricio Macri, analizaron en el Coloquio de Idea las causas de la problemática del empleo en Argentina y debatieron medidas para reactivarlo.

Este año, el evento no se realiza como es habitual en Mar del Plata, sino en Buenos Aires. Algunos de los presentes comentaron que hay menos gente que otras veces, y que hubo quejas de algunos de los presentes que pagaron $80 mil para estar pero se enteraron que no podrán participar de los almuerzos ni cenas, muy importantes por los contactos y conversaciones de pasillo con personalidades relevantes que allí surgen. Allí sólo podrán estar los patrocinadores, que abonaron unos u$s100 mil para figurar.

Saliendo de los datos de color, a continuación, las declaraciones más importantes de cada uno de los economistas del primer panel ordenadas por tema:

Cepo al dólar

Álvarez Agis: “Hay que eliminar la brecha. La experiencia histórica en ese sentido no ayuda, porque se suele devaluar el más barato y no apreciar el más caro. Para salir de un control de cambio de manera estable se debería apreciar el tipo de cambio paralelo, porque si salimos con devaluación, se acelera la inflación y en unos meses tenés el mismo problema”.

Lacunza: “El cepo es algo antipático, pero es una medida para evitar males mayores. Lo que no hay que perder de vista es que debe ser algo transitorio, pero en el país lo tuvimos cuatro años antes, y ahora ya vamos por el segundo. El problema es que acentuamos el cepo en un momento en el que los términos de intercambio nos favorecen y habría que haberlo relajado. El cepo es la consecuencia de una inconsistencia en la política económica”.

Reforma laboral

Álvarez Agis: “Hasta ahora todas las reformas laborales han fracasado en Argentina. El problema del empleo puede ser de oferta de la mano de obra, pero no es el caso nuestro, o de demanda: que las empresas no quieren contratar por el costo laboral. El costo laboral de hoy en el país es la mitad del de 2011, 2015 y 2017. Para mí el problema es la falta de demanda de empleo que deriva de la falta de crecimiento, que es consecuencia de la inestabilidad de hace años.

“Los proyectos en discusión no funcionan: o son importados de países con otras realidades, o buscan convertir planes en empleo cuando no hay demanda. No se está viendo que acá mismo hubo acuerdos que sí funcionaron, como fue el de la Asociación Bancaria con JP Morgan, el de Smata con Toyota, y el de Vaca Muerta con petroleros. Respecto a este último en 2018 Argentina no generé empleo y los petroleros lo subieron 2,5%. La clave es buscar un modelo donde todos ponen algo para poder ganar”.

Lacunza: “Bajo la actual ley contrato trabajo pasamos del 31% a 28% de empleo privado, cuando el público subió del 16% al 19%. Hay 283 mil juicios laborales sin sentencia, 22% más que hace una década. Este sistema laboral es rígido para entrar, caro en el desarrollo y conflicto en la salida: comparte los tres males, pero además es una discusión de burbuja, porque discute derechos presuntos para una minoría cada vez más chica”.

“Hay que tirar todo para generar empleo: aliviar impuestos laborales donde se pueda, incluir financieramente a trabajadores, fomentar políticas productivas, hacer acuerdos internacionales mano de obra intensivos. Se debe relajar el ingreso al sistema de trabajo, sobre todo en sectores más vulnerables, como son los jóvenes, mayores de 50 años y pocos capacitados, para que cuando el dique de contención se abra, no haya una expulsión masiva. Mientras tanto, con estas reglas de juego, la realidad será igual o peor”.

Inflación

Álvarez Agis: “El gobierno promete plata, el mercado se adapta a eso pero la plata no aparece. Entonces tenemos los efectos financieros de esa promesa pero no los beneficios. Para el año que viene se viene un escenario muy complejo, porque tenemos problemas con los precios relativos, brecha cambiaria del 90% y negociación con el FMI pendiente. Siendo optimistas, deberíamos tratar de repetir la inflación de este año, pero temo una espiralización”.

Lacunza: “El año pasado se emitió diez puntos por encima del PBI, este año 7,5, el año que viene se plantea 5 pero terminará siendo cerca de 8. Así la inflación no tiene chance de bajar. Se habla del efecto de la inflación internacional, pero ahí paso del 3 al 5, cuando en Argentina saltó del 30 al 50. El Gobierno plantea seguir subiendo el déficit fiscal para el 2022 incluso sin pandemia, y encima hay sectores que hablan del ‘presupuesto del ajuste’.

“Con una pobreza del 40%, brecha del 90%, inflación del 50%, deuda del 5% del PBI, hay que ir ya mismo hacia un equilibrio fiscal que lleve a la credibilidad, al crédito gradual para emitir menos, sosteniendo microregulaciones. Respecto a la inflación para el año que viene, coincido con Emmanuel, aunque demando algo mejor”.