Economías regionales: qué sectores padecen retenciones que aportan menos 0,01% del PBI

Durante su paso por la Rural de Palermo, fuerzas políticas del oficialismo y la oposición realizaron propuestas de reducir a cero las retenciones a las economías regionales. Si bien es un tema que de tanto en tanto vuelve a la agenda pública, a la fecha no existía una estimación precisa de cuánto aporta el sector en materia de Derechos de Exportación. Esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario le puso números finos al asunto: en base a datos de exportaciones de 2022, se estima un aporte de u$s 470 millones, un monto equivalente al 0,074 % del PBI.

Según el trabajo de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad, casi 7 de cada 10 dólares generados por las economías regionales en exportaciones están afectadas por el impuesto. Ello es así porque durante 2022 los diversos complejos exportadores dentro del grupo analizado concretaron despachos por u$s 10.067 millones, con un 65% de dicho valor exportado afectado por alguna alícuota de Derechos de Exportación.

“Se estima una detracción de retenciones por un monto de u$s 470 millones en base a los datos de exportación de 2022, que equivale a un aporte en recaudación de 0,074 % en relación al Producto Interno Bruto”, señaló el informe, que destacó que la reducción a cero del impuesto “es un paso fundamental que se debe realizar para no quitar competitividad exportadora a dichas economías”.

En el cuadro, la BCR detalló cuál es el aporte estimado de cada uno de los sectores de las economías regionales en materia de retenciones actualmente.

Por otro lado, para brindar una mirada respecto al posicionamiento que están logrando en el mercado mundial, en otro cuadro se observaron la variación de la cuota de mercado mundial de las principales Economías Regionales de Argentina entre 2010 y 2019.

“Más allá de la competitividad que tiene el sector agroindustrial en nuestro país, casi todos los productos regionales han perdido participación en el mercado mundial desde el año 2010 a la actualidad. Esto quiere decir que, Argentina se queda atrás en competitividad y pierde importancia en las exportaciones de estos productos. Es decir, esto refuerza la idea de la necesidad de políticas que apoyen la producción y agregado de valor para no quedar poco a poco relegados en un mercado internacional muy competitivo que no es estático y necesita de permanentes acciones tendientes a no perder posiciones en el mercado mundial”, concluyó el informe.