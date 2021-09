Efecto Evergrande: soja, maíz y trigo caen en los mercados locales

En la primera rueda de operaciones de la semana en la plaza local se presentó una dinámica comercial estable respecto al viernes, pero con cotizaciones mayormente bajistas para los granos negociados. En este sentido, el mercado del trigo presentó un número de posiciones sin variaciones, pero con valores menores para la mercadería de la próxima cosecha. En cuanto al maíz, se observaron movimientos dispares en los ofrecimientos de la rueda, aunque no se tuvieron modificaciones en la mercadería de la campaña 2021/22. Por último, para la soja se destacó la ausencia de ofertas por entrega diferida de la oleaginosa, mientras que en este mercado se presentaron las mayores disminuciones de cotizaciones.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros de los principales commodities agrícolas ajustaron con disminuciones. En este sentido los contratos de trigo tuvieron mermas como consecuencia de la firmeza del dólar frente a otras monedas, lo cual reduce la competitividad de las exportaciones norteamericanas. Por otra parte, los futuros del maíz tuvieron ajustes bajistas debido al mayor ritmo de la cosecha en el Medio Oeste estadounidense. Además, presionaron negativamente las demoras en la exportación de granos en los puertos del Golfo. Por último, los contratos de la soja culminaron con caídas debido a las disminuciones generalizados en mercados financieros. En adición, el avance de la cosecha de la oleaginosa en Estados Unidos aumentó la presión negativa sobre los contratos.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 98,2600 / 98,4600; + 0,10% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 100.690 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.285.985 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de la soja, se presentó un numero similar de compradores activos a los que tuvimos en el mercado del viernes. Al igual que en la jornada previa, en las ofertas se priorizaron los tramos más cortos de negociación en dólares, sin registrarse ofertas por mercadería con entrega diferida.

Por soja con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 342/t, resultando en una disminución de US$ 8/t entre ruedas. No obstante, no se descarta la posibilidad de mejoras. Asimismo, en pesos el mejor ofrecimiento de la jornada alcanzó $ 33.605/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, se tuvo un mercado con un incremento en las ofertas por mercadería con descarga inmediata. En este sentido, por girasol con entrega disponible se ofrecieron nuevamente US$ 430/t, superando en US$ 20/t las ofertas del viernes. Luego, por la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, la oferta abierta se encontró sin cambios en US$ 350/t. No obstante, para este caso se podrían observar mejoras importantes según las operaciones consignadas en el registro oficial SIO-Granos.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se encontró sin cambios en cuanto a número de compradores y posiciones abiertas. Sin embargo, se registraron disminuciones en buena parte de las ofertas, respecto a los valores del viernes.

Por trigo, la posibilidad de entrega más próxima continúa siendo la correspondiente al mes de octubre, la cual se ubicó sin cambios en US$ 230/t.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofrecieron abiertamente US$ 232/t para entregar grano entre noviembre, mientras que diciembre alcanzó los US$ 233/t, representando caídas de US$ 3/t y US$ 2/t respectivamente. Respecto a la descarga en el 2022, las ofertas para enero alcanzaron los US$ 235/t, con febrero situándose en US$ 237/t resultando en ambos casos en disminuciones de US$ 3/t entre ruedas. Por último, las entregas entre marzo y junio se encontraron en US$ 240/t, US$ 2/t por debajo del viernes.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se contó con un buen número de compradores realizando ofertas de compra activamente. Respecto a las cotizaciones, se dieron modificaciones en posiciones correspondientes a la actual campaña comercial del cereal, mientras que no se vieron alteradas las cotizaciones de la próxima cosecha.

Por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en US$ 200/t, sin cambios entre ruedas. Para entrega en octubre se ofrecieron US$ 202/t, resultando en una caída de US$ 1/t. Asimismo, la entrega entre noviembre y febrero de 2022 alcanzó los US$ 205/t implicando un alza de US$ 2/t respecto al viernes.

Para al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron de forma abierta US$ 190/t, para la entrega en marzo del año próximo, sin cambios entre jornadas. Luego, la entrega entre abril y mayo se mantuvo sin variaciones en US$ 185/t. Luego, para la cosecha tardía de maíz, la entrega en junio de 2022, la oferta se encontró en US$ 175/t, con la entrega en julio en US$ 170/t, nuevamente, no se registraron cambios en los valores de estas ofertas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo

Por Luis Ciucci