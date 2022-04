Efecto dominó: la hacienda sube y se vienen nuevos aumentos en la carne para los consumidores

La cadena de ganados y carnes enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre. Los distintos eslabones atraviesan situaciones coyunturales que condicionan el normal desenvolvimiento de la actividad. Hay varios factores que por estos días posibilitan precios muy firmes (y al alza) en los distintos remates ferias del país.

La principal causa contempla un faltante de hacienda muy notorio, pero también el valor exuberante que presenta un insumo clave como el maíz (sobre todo en los feedlots) actúa como un obstáculo que hace tambalear al negocio. En el medio, el Gobierno continúa teniendo en la mira al sector y exige a los frigoríficos exportadores que destinen cortes al mercado interno para poder concretar sus envíos al exterior.

En este contexto tan complejo, desde la industria frigorífica confirmaron a Ecos365 que en el corto plazo (probablemente la semana entrante) la carne sufrirá un incremento en el mostrador que podría alcanzar el 15%. Debe señalarse que a comienzos de mes, el aumento de precios de la hacienda en pie fue importante y el eslabón industrial debió convalidarlo. Precisamente eso también se replicará en carnicerías teniendo en cuenta que, de lo contrario, habrá un desfasaje importante en momentos donde los costos suben de manera considerable.

De hecho, un informe de FADA reveló que en el precio promedio de la carne la cría representa el 28%, el feedlot 29%, frigorífico 5%, carnicería el 10% y los impuestos el 28%. El maíz representa 11% del precio del kilo de carne al mostrador.

El Programa “Precios Cuidados” provoca cierto resquemor en la industria porque en el interior productivo se complica colocar cortes a precios subsidiados por una sencilla razón: llega muy poca oferta y, además, los consumidores se niegan a comprar esa carne porque básicamente no se consume en el país, teniendo en cuenta sus características.

Un refugio de valor

El remate realizado por Rosgan el día miércoles reflejó que los productores apuestan por la hacienda para proteger el capital. Los expertos consultados atribuyen la suba de los valores a esa situación, que aparece cada vez que los índices inflacionarios son realmente elevados. De allí que se explique la puja interesante en las subastas y el gran interés por categorías como los terneros.

No obstante, no es un dato menor que la cantidad de terneros ofrecidos venga cayendo año a año, al igual que los niveles de faena. “Las medidas oficiales hacen que el productor que no tiene una pasión por la actividad abandone la ganadería”, coinciden algunos especialistas. En efecto, el cierre de exportaciones y control de precios impacta en los márgenes del negocio, que cada vez más son ajustados.

El impactante costo laboral

Hace algunos días, la industria frigorífica logró acordar con los gremios un importante incremento en virtud de la paritaria que tuvieron que negocias. Según se conoció, fue del 50% a se pagarse en tres etapas y en forma “escalonada”.

Justamente, este medio intentó conocer cuánto representa el costo del recurso humano en una planta frigorífica. Al respecto, fuentes industriales de primer nivel confiaron en que contempla entre el 45 y 50%.