Efecto elecciones: el dólar no detiene su marcha y se acerca al techo de la banda

El dólar rozó los $1.450 en el Banco Nación (BNA) este jueves y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda. Si bien la presión fue mucho más visible el lunes, cuando saltó $54, la misma continuó en menor durante las ruedas posteriores.

El dólar mayorista acumula cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal del 5,7% ($77) desde la inapelable derrota del Gobierno elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El volumen operado de contado llegó a casi u$s404 millones.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.393,45 para la compra y a $1.445,43 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el BNA, el billete finalizó la jornada a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta.

"En Rosario, el dólar blue cerró la jornada en $1.414 para la venta, en sintonía con las otras plazas".

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.878,5, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.437,97, según Bitso.

Los contratos de dólar cerraron con mayoría de alzas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.450, y que en diciembre llegará hasta los $1.586, lo que supera el techo de la banda. El volumen operado alcanzó los u$s1.159 millones.