El 8% de los locales del centro están desocupados: cuáles son las calles donde hay disponibles

Según datos relevados por Federación Gremial el mercado inmobiliario rosarino registró un total de 320 locales en venta, alquiler o cerrados en el área relevada. En comparación con la medición del año anterior, correspondiente a junio de 2022, la cantidad de locales inactivos mostró una disminución del 9,8%.



La observación que se realiza de forma semestral, y no incluye los locales dentro de galerías y centros comerciales, se llevó a cabo en las dos últimas semanas de junio del presente año con la intención de obtener información actualizada sobre el nivel de actividad económica en el casco central. El relevamiento tiene como universo locales ocupados y no ocupados con vidriera a la calle dentro del área delimitada por ambas manos de las calles Oroño, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza.



Durante el mes de junio se detectaron 320 locales vacíos sobre un total de 4.025 en el área censada, lo que implica una tasa de desocupación del 8%. Mientras que, el estudio realizado exactamente doce meses atrás, había dado como resultado un total de 355 locales ociosos. Es decir, la disminución a lo largo del año de locales que se encuentran vacíos en el centro rosarino fue del 9,8%, al tiempo que, no presentó variación en relación al registro de diciembre de 2022.

Mientras tanto, las galerías comerciales también han demostrado un importante repunte. En diciembre de 2020, registraban una tasa de vacancia del 22.3%, mientras que para junio de 2023, ese número se redujo al 13.5%, marcando los valores más bajos desde que se inició el relevamiento. Los resultados positivos informados por Instituto de Investigaciones Económicas y el Colegio de Corredores Inmobiliarios reflejan un impulso significativo en este sector comercial clave para la ciudad.

Alto promedio de locales desocupados



Entre las calles céntricas con mayor tasa de desocupación se encuentra calle Mendoza, San Juan y Sarmiento que poseen gran número de locales comerciales y muestran índices de desocupación superiores a la media del centro. Otras calles con altos porcentajes de desocupación, si bien la cantidad de locales con que cuentan es menor, son Maipú, Laprida y Moreno.

Un factor a analizar, es la infraestructura que hay en la zona y la facilidad de acceso, en áreas donde se observa un deterioro de las instalaciones el interés de los inversores se verá limitado por el mayor costo de acondicionamiento del local y obras de mantenimiento, sumado al déficit de estacionamientos el cual constituye una restricción adicional.



Bajo promedio de locales desocupados



No obstante, calles o zonas de mucho tránsito de personas son atractivas para emprendimientos

comerciales, por lo que encontrar locales comerciales disponibles en ubicaciones céntricas sobre

calle San Luis y las peatonales Córdoba y San Martín resulta difícil ya que son las principales

arterias comerciales de la ciudad con baja estacionalidad en la ocupación.