El Banco Central reiteró alerta sobre los riesgos de invertir en criptomonedas

El Banco Central (BCRA) volvió a recordar los riesgos de invertir en criptomonedas. El comunicado se da tras la decisión del Banco Galicia de permitir a sus clientes la compraventa y custodia de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a través de su plataforma de Home Banking.

"El BCRA considera oportuno recordar los riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, y recomienda una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores", aseguró el organismo en un comunicado a través de su cuenta de Twitter y recordó el comunicado en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) de casi un año atrás", inidicó la entidad.

En aquella ocasión habían alertado sobre "eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear", ante lo cual recomendaron mantener "una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores".

"Los criptoactivos presentan desafíos para sus usuarios, inversores y para el #sistemafinanciero en su conjunto. La velocidad de los desarrollos y el creciente interés en ellos hacen necesaria la adopción de una actitud precautoria", agregó la autoridad.

El BCRA considera oportuno recordar los riesgos que los criptoactivos pueden acarrear, y recomienda una actitud prudente a fin de mitigar una eventual fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores ▶️ https://t.co/xq4nPSdAZy#Criptomonedas #ActivosDigitales — BCRA (@BancoCentral_AR) May 4, 2022

Recomendaciones

No son dinero de curso legal. Los criptoactivos no son emitidos ni respaldados por un banco central o autoridad gubernamental y no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

Elevada volatilidad. Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas financieras para sus tenedores, incluyendo la posibilidad de perder la totalidad de los recursos invertidos. Incluso los denominados criptoactivos “estables” (stablecoins), que mantienen su valor con respecto a otro activo muestran generalmente altos niveles de volatilidad. El valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación.

Disrupciones operacionales y ciberataques. Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales. Estas plataformas pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos.

Ausencia de salvaguardas. Los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión.

Fraude, información incompleta y falta de transparencia. La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras.

Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria. Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis, es necesario alertar sobre los potenciales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Carácter transfronterizo de las operaciones. En algunos casos, los distintos actores implicados en las operaciones con criptoactivos no se encuentran establecidos en Argentina, por lo que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas.