El Banco Central renovará el swap con China: cuántos yuanes se liberarían

La comitiva argentina encabezada por Sergio Massa y Miguel Pesce se reunirá este viernes con el presidente del Banco de la República Popular de China (PBC), Yi Gang, para renovar el swap de monedas por otros tres años.

Según fuentes oficiales, se cerraría por entre u$s 3000 y u$s 5000 millones. De este modo, el swap de libre disponibilidad será de entre u$s 8000 a u$s 10000 millones.

El swap es un intercambio de monedas entre bancos centrales. Según informó El Cronista, los u$s 5000 que ya estaban acordados no fueron aún utilizados.

En la reunión, también estarán presentes el embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, y el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna.

En el encuentro también se tratará la activación de un segundo tramo de hasta otros 35.000 millones de yuanes renminbi que se irían liberando a favor del BCRA a medida que las necesidades financieras de la Argentina lo requieran.

Argentina busca oxígeno financiero debido a la restricción generada por la caída de exportaciones del complejo agropecuario por la sequía histórica que afectó la producción.