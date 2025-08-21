El Banco Central tomó una medida crucial para calmar las tasas: ¿de qué se trata?

Una comunicación del Banco Central (BCRA), introdujo una modificación clave en el cálculo del efectivo mínimo (encajes) que deben mantener los bancos. Esta medida busca flexibilizar la operatoria diaria de los bancos, y les permite mayor eficiencia en la gestión de liquidez, especialmente en un contexto donde la entidad monetaria había pasado a medir encajes de forma diaria en lugar de por promedio mensual.

A partir de septiembre, el Banco Central permitirá que los pases pasivos y cauciones bursátiles en posición tomadora (es decir, cuando el banco toma fondos) se computen para el cálculo de encajes por su posición neta (si es negativa). Esta consideración aplica solo si el vencimiento de la operación coincide con el vencimiento de los encajes y si la operación se realiza en un mercado autorizado por la CNV.

Antes, los bancos que tomaban fondos mediante cauciones o pases al final del día podían quedar con un exceso de liquidez que no podían colocar, afectando negativamente su rentabilidad. Con esta nueva norma, esas operaciones podrán considerarse como parte del efectivo mínimo exigido.

Según se conoció, la Comunicación A 8305 "busca corregir un aspecto puntual en el cómputo de los encajes" ya que hace dos semanas se habían elevado los requisitos sobre cauciones y pases pasivos, siempre que las contrapartes no fueran bancos, y eso se contabilizaba de forma bruta.

"Desde hoy pasará calcularse de forma neta: lo que implica que si una entidad toma liquidez y el mismo día la repone con la operación inversa, esa posición queda neutra y no incrementa la exigencia de encaje. Para determinados arbitrajes representa un alivio, pero no se vincula directamente con las normas más recientes de encajes", explicaron.