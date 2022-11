El Banco Central vendió u$s 100 millones y perdió más de u$s 860 en lo que va de octubre

El Banco Central continúa con su posición vendedora en el mercado de cambios, como una manera de evitar un salto del dólar oficial, ante una demanda que no logra ceder. Luego de haber vendido más de u$s 500 millones la semana pasada, el organismo se desprendió este lunes de u$s 100 millones, con lo que acumula ventas por u$s 863 millones en lo que va del mes.

Es una marca alta, si se toma en cuenta que en todo noviembre del año pasado, el organismo vendió u$s 900 millones, en un mes que suele ser deficitario para el Central. Pero incluso, en aquel momento, el cepo era mucho mas laxo que el que rige en la actualidad.

Sólo en julio de este año, en medio de una corrida contra el peso que obligó al recambio de dos ministros de Economía, el BCRA terminó con un rojo mayor, al alcanzar ventas por más de u$s 1.200 millones.

Analistas de PPI afirmaron: "El ritmo de ventas del BCRA sigue intensificándose en las últimas semanas, a pesar del SIRA y, lógicamente, la matemática indica que el stock de reservas netas (RIN), estimado en u$s 5.524 millones, se consumiría más rápido ante tamaños flujos negativos".

Al mismo tiempo, señalaron: "La oferta de la cosecha fina, que tradicionalmente hace de puente hasta la llegada del maíz y la soja en marzo y abril estará virtualmente desaparecida este verano. Si bien las lluvias del fin de semana pueden haber contribuido para la siembra de estos cultivos, la autoridad monetaria tiene un problema hoy con el mercado de cambios".

Con una demanda que no logra aplacarse y una oferta de dólares deprimida como efecto colateral del dólar soja, en el mercado ya le reclaman al Gobierno otro esquema similar al implementado en septiembre último para estimular la liquidación de dólares en meses que se auguran críticos.

Este lunes, el organismo que preside Miguel Pesce dejó subir al dólar mayorista $ 161.7, un 0,9% más respecto al cierre del viernes. "La corrección del tipo de cambio mayorista de hoy compensa, como en cada inicio de semana, la inactividad por el fin de semana y está en línea con los $ 1,09 de suba del lunes pasado", afirmó el operador Gustavo Quintana.