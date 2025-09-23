El Banco Mundial abre la billetera: adelanta USD 4.000 millones para blindar a la Argentina

El Banco Mundial decidió acelerar su apoyo a la Argentina y anunció un adelanto de USD 4.000 millones en los próximos meses, en un intento por aliviar la asfixia financiera del Gobierno de Javier Milei. Los desembolsos se orientarán a programas de protección social, infraestructura energética y fortalecimiento de reservas, en un momento en que la economía enfrenta presiones cambiarias, caída de bonos y la urgencia de estabilizar las cuentas públicas.

De acuerdo a lo informado, los recursos se canalizarán a través de proyectos ya aprobados, lo que permite acelerar los tiempos frente a una coyuntura que se volvió crítica para la gestión nacional. El propio organismo admitió que la medida busca “dar confianza a los mercados y apuntalar la estabilidad macroeconómica” en un contexto de volatilidad.

El auxilio llega en simultáneo a los movimientos políticos y diplomáticos del Gobierno. El presidente Javier Milei viajó a Nueva York con la expectativa de cerrar un salvataje financiero con Donald Trump y su círculo de confianza, incluido el financista Scott Bessent, ex asesor de George Soros y hoy aliado del magnate. El contacto con Washington se complementa ahora con la decisión del Banco Mundial, que constituye un puente entre la política exterior y la urgencia interna.

El desembolso de USD 4.000 millones se suma a los programas que el organismo ya tiene en marcha con Argentina, enfocados en infraestructura, salud, asistencia social y transición energética. La señal, además, busca mantener a flote a un gobierno que encara ajustes fiscales severos y tensiones con sectores productivos y sociales.

Con este respaldo, Milei gana oxígeno para enfrentar las próximas semanas, en las que deberá lidiar con un calendario financiero exigente, la presión del mercado cambiario y la pulseada con la oposición política. Sin embargo, analistas advierten que el auxilio, aunque significativo, no resuelve los problemas estructurales de fondo: el déficit de confianza, la dependencia de financiamiento externo y la fragilidad de las reservas.

En paralelo, otros organismos multilaterales, como el FMI y el BID, siguen de cerca la situación argentina. La jugada del Banco Mundial podría convertirse en el primer paso de una estrategia de blindaje internacional, pero también en una advertencia: sin resultados concretos en la estabilización económica, los dólares externos corren riesgo de evaporarse tan rápido como llegaron.