El Bitcoin ya supera los u$s 62 mil por la expectativa ante un lanzamiento clave

El Bitcoin operaba cerca de máximos de seis meses este lunes, en anticipación al lanzamiento de la cotización de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) del activo en Estados Unidos. Este efecto está dado por el hecho de que los inversores esperan que impulse los volúmenes de comercio de las criptomonedas.

La mayor criptomoneda del mundo operaba a u$s 62.00, con alza de 2% en el día, cerca del máximo de seis meses tocado el viernes a u$s 62.944, y no muy lejos de su máximo histórico de u$s 64.895 alcanzado a mediados de abril.

Si la Comisión de Mercados y Bolsa de Estados Unidos no se opone, el ETF de ProShares Bitcoin Strategy completará un periodo de 75 días desde que el administrador del fondo presentó planes y podría comenzar a cotizar el martes.

Cotización del mercado del Bitcoin durante un año.



Otros administradores de fondos podrían presentar ETF de bitcoines en los próximos días y semanas, y eso podría conducir a una mayor inversión en activos digitales. Entre los gestores de fondos que han solicitado lanzar ETF de bitcoines en Estados Unidos se encuentran VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie y Galaxy Digital Funds.

El Nasdaq aprobó el viernes la cotización del ETF Valkyrie Bitcoin Strategy. Grayscale, el administrador de moneda digital más grande del mundo, planea convertir su producto estrella, Grayscale Bitcoin Trust, en un ETF de Bitcoin al contado, informó CNBC el domingo.

Los inversores en criptomonedas esperan que la aprobación del primer ETF de Bitcon en Estados Unidos desencadene una entrada de dinero de actores institucionales que no pueden invertir en monedas digitales en este momento.

Desde 2013, la SEC estuvo rechazado sistemáticamente múltiples solicitudes para crear estos fondos que cotizan en bolsa y que replican el precio del Bitcoin. Pero el regulador podría aprobar el lanzamiento de estos productos la próxima semana, según Bloomberg, que cita fuentes cercanas al tema.