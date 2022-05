El Colegio de Arquitectos volvió a disparar contra la moratoria provincial: "Sólo busca recaudar"

El Colegio de Arquitectos de Santa Fe volvió a cuestionar la moratoria provincial para construcciones no declaradas, y consideró que únicamente “persigue un fin recaudatorio”.

Desde la entidad cuestionaron la reglamentación de la ley 14.069, por considerar que lesiona el ejercicio profesional de los arquitectos. Estos cuestionamientos se hicieron en forma conjunta con el Colegio de Ingenieros, sus Cajas Previsionales y el Colegio de Técnicos y Maestros Mayores de Obra.

La principal crítica pasa porque este régimen permite acogerse a la moratoria por construcciones no declaradas con la sola presentación de un croquis, obviando todas las regulaciones vigentes, incluida la participación de los profesionales de la construcción. Esto permitiría eludir los controles, admitir obras mal edificadas y no detectar ilegalidades, con los consiguientes riesgos que implica para la comunidad.

A partir de estas críticas, representantes del colegio fueron convocados a una reunión con autoridades de Catastro y del Ministerio de Economía provincial, donde ratificaron su rechazo, exponiendo las razones y sugiriendo alternativas.

Una semana más tarde, presentaron plantearon que se trataba de una oportunidad para regularizar obras no declaradas con condiciones ventajosas para la población y los municipios, garantizando la presencia y la seguridad que nuestra tarea profesional permite.

“Recién un mes más tarde las autoridades contestaron sin siquiera considerar nuestra propuesta, pero ‘aclarándonos’ que la moratoria no implica regularización alguna. La respuesta oficial no deja dudas: si no sirve para regularizar, esta moratoria sólo pretende recaudar”, dispararon.

“Los Colegios Profesionales hemos decidido comunicar en detalle nuestra propuesta a todos los Municipios y Comunas, como alternativa seria, superadora, beneficiosa para los contribuyentes, segura para la comunidad, respetuosa de la legalidad vigente y que salvaguarda nuestro ejercicio Profesional”, continuaron.

Además, el Presidente del Colegio de Arquitectos, Rubén Palumbo dispuso impugnar el procedimiento dispuesto por la Resolución del SCIT 35/22 interponiendo formal recurso de revocatoria, reclamando en particular que la Provincia disponga "requerir a los beneficiarios de la moratoria, con construcciones no declaradas, la presentación de los planos de regularización de la obra, con el visado previo de los Colegios Profesionales con incumbencia en los procesos constructivos, visados por las Comunas y Municipios y eliminar la presentación a través de "croquis" algo que resulta contradictorio con el registro por las vías legales ya existentes de todo lo que se construya a nuevo, se reforme o registre.