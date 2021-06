El Consejo Agroindustrial se mostró en contra de las medidas sobre la exportación

Las 61 entidades y cámaras que conformamos el Consejo Agroindustrial Argentino (C.A.A.) expresaron su preocupación y rechazo a todo tipo de medida que limite exportaciones, a través de un comunicado, manifestaron: "tal como la reciente “suspensión de exportaciones de carne bovina”. Este tipo de medidas no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo".

Además, agrega: "Estamos convencidos de que para solucionar los problemas de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos".

Continua: "Creemos firmemente que un país que no produce, que no industrializa y que no exporta queda atrapado en un círculo vicioso con resultados negativos, mayor pobreza, marginalidad y destrucción de calidad de vida. Por eso hemos propuesto desde el año pasado medidas concretas para reactivar la inversión productiva, mejorar la ecuación económica de las economías regionales, lograr un desarrollo federal, inclusivo y sustentable, incluyendo logística, política de género, riesgo agropecuario, biocombustibles entre otras, y ninguna hasta la fecha fue atendida".

Así, prosigue: "En este sentido vale destacar la propuesta de proyecto de ley de inversiones agroindustriales federal, inclusiva y sustentable que podría generar hasta 700 mil puestos de empleos e incrementar en 15 mil millones de dólares las exportaciones anuales, sin requerir subsidios. Lamentablemente y a pesar de las múltiples reuniones entre los equipos del CAA y funcionarios de los distintos Ministerios del Gabinete Económico, este proyecto está detenido".

Por último, concluye: "Reafirmamos nuestra actitud colaborativa, pro-activa para formular propuestas, pero es imprescindible establecer un dialogo productivo y efectivo para trabajar en todos los desafíos y urgencias que requiere nuestro país agroindustrial, con vocación de paz social y miradas alejadas de visiones proselitistas".