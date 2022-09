El Gobierno alcanzó la meta fiscal y de reservas del FMI para el tercer trimestre

El Gobierno habría alcanzado las metas fiscales y de reservas fijadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso, las reservas del Banco Central (BCRA) se ubican por encima de los u$s 4.100 millones, cifra que supera el monto pactado con el FMI para el trimestre julio-septiembre.

En rigor, septiembre terminará con ingresos de divisas para el BCRA de u$s 4.968 millones, tal como informó Ámbito en base a una alta fuente del ministerio de Economía y otra alta fuente del BCRA.

El dato central, que podría apuntalar una nueva decisión por parte del Palacio de Hacienda en este sentido, es el impacto del “dólar soja”, un programa para incentivar la liquidación en las últimas semanas. En la jornada, el BCRA terminó con compras por u$s 317 millones.

Si bien el nivel de reservas netas se encuentra por debajo de los u$s 6.425 millones que exige el organismo, el BCRA sumará en la contabilidad los desembolsos que el FMI hará en los primeros días de octubre.

El propio FMI les advirtió ayer a los gobernadores del norte que no hay margen para “modificar” el actual programa y que la Argentina debe cumplir con las metas firmadas. La “recomendación” fue realizada en Washington, por el director del Departamento Occidental del organismo Ilan Golfdjan, quien recibió a la delegación de mandatarios provinciales que se encuentran de visita en los Estados Unidos en busca de inversiones.

El próximo siete de octubre, el directorio del organismo tiene confirmada su reunión para avanzar con la revisión técnica correspondiente al segundo trimestre y por la cual se pondrá en marcha un desembolso por u$s 3.900 millones.

Argentina habría cumplido así con las metas de emisión monetaria y déficit fiscal, pero no lo había hecho en la de reservas, por una pequeña diferencia de casi u$s 300 millones.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito, el Gobierno pactó con el FMI que no se pediría un “waiver”, ya que al momento del encuentro también se tendría acceso a información vinculado al registro de reservas del tercer trimestre, dato que hoy confirma el cumplimiento de la meta.

Aunque Nación viene de cancelar u$s 2600 millones al FMI durante septiembre, unas 24 horas previas a la próxima reunión del board del FMI, cancelará otros u$s 1.200 millones y una semana después otros u$s 615 millones.