El Gobierno analiza ampliar el cupo de exportación de carne

El Gobierno analiza seriamente ampliar el cupo actual de exportaciones de carne vacuna, sin embargo, el nuevo sistema de control presenta demoras que complican la inmediata implementación de la medida.

La idea es autorizar un incremento del comercio exterior de aquellos cortes de vaca que se venden a China -y no se consumen en Argentina-, además de los cortes kosher. Pero el ok recién saldrá cuando entre en vigencia el nuevo sistema de control, el cual será más complejo que el actual, debido a que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tendrá que comenzar a controlar la categoría de las vacas, además de los cortes.

Más allá de esto, los frigoríficos lo ven como una solución ante la imposibilidad del mercado doméstico de subir la demanda, por la drástica caída del poder adquisitivo. Además, categorías como la vaca China no son requeridas en el país, por lo que no se justifica prohibir su exportación.

Cabe recordar que la resolución vigente hasta el 31 de agosto aprueba un cupo mensual del 54% del volumen promedio mensual exportado en 2020. Un 8% de esta cifra está compuesta por la cuota Hilton, que son 29.400 toneladas anuales, la cuota 481 también con destino a la Unión Europea, que son 24.250 toneladas anuales, y los envíos a Estados Unidos, que representan 20.000 toneladas anuales.

Por su parte, la exportación de la carne kosher no está permitida dado que no es una cuota, pero representa un 7,5% del total del volumen. Con la nueva resolución, se podrá exportar y se liberarán los embarques de la vaca manufacturera, de peor calidad que se envía a China y no se consume en el país.

En junio, los cortes subieron en promedio 7,7% de acuerdos a cifras del IPCVA, mientras que los precios de la hacienda se cayeron. El argumento es que los valores del mostrador estaban atrasados, y por lo que los aumentos implican en verdad una recomposición de márgenes de frigoríficos, matarifes y carnicerías. De cualquier modo, queda en claro que la idea original del Gobierno de cerrar exportaciones para bajar precios, fracasó.