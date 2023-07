El Gobierno confirmó que pagará u$s 1.000 millones de vencimientos a bonistas

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que, en los próximos días, pagarán los cupones de los bonos en dólares reestructurados en 2020. Estos suman obligaciones por u$s 1.000 millones.

La decisión se enmarca en un contexto donde el pasado viernes se realizó un pago de u$s 2.700 millones al FMI y en el que las reservas netas internacionales se encuentran en un valor negativo de, aproximadamente, u$s 5.200 millones, según la Fundación Capital.

Asimismo, el Gobierno aún espera la llegada de un desembolso desde el organismo —demorado— para reforzar las arcas del BCRA.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, confirmó que el próximo 9 de julio el Gobierno pagará el vencimiento pautado de bonos en dólares bajo legislación local (Bonares) y bajo legislación extranjera (Globales) por unos u$s 1.022 millones.

Se trata de u$s 355 millones de Bonares (ley local) AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41; u$s 40 millones de Globales (ley extranjera) en euros GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46; y u$s627 millones de Globales en dólares GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46.

"Conforme el cronograma habitual, estaremos realizando el pago de cupones de los títulos denominados y pagaderos en moneda extranjera", indicó Setti por medio de la red social Twitter.

"De esta forma, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el pago de las obligaciones de la deuda pública y la gestión de una estrategia financiera que permite dar tranquilidad y certidumbre a los mercados", enfatizó el funcionario.

El secretario publicó el link de la página del BYMA en la que los emisores de deuda del mercado informan novedades relevantes. Allí están los anuncios de pago que tienen fecha de presentación del lunes 3 de julio y están firmados por Alejandro Granieri, coordinador de la Dirección de Administración de la Deuda Pública.

El Gobierno enfrenta en estos días varios vencimientos en moneda extranjera. Además de los u$s1.022 millones de los bonos surgidos del canje de 2020 (de los cuales unos u$s 750 millones están en manos privadas, según estimaciones privadas), se suman nuevos pagos al FMI por u$s1.294 millones este viernes. El 14 de julio y el 28 de julio, nuevamente aparece el FMI con u$s 647 y u$s 690 millones, respectivamente.

Según datos difundidos por la Oficina del Presupuesto del Congreso, este mes, en total, los compromisos que tiene que atender el Gobierno tanto con el Fondo como con inversores privados, alcanzan a u$s 4.249 millones en total, sumando amortización de capital e intereses.

Mientras estos compromisos se avecinan, el Gobierno aún negocia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todavía tiene pendiente de cobro Derechos Especiales de Giro (DEGS) por unos u$s 4.000 millones y, en caso de confirmarse el acuerdo con el organismo, podría recibir en anticipo otros u$s 3000 millones de desembolsos de septiembre.