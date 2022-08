El Gobierno convocó a la Mesa de Enlace, pero anticipó que se mantendrán restricciones y retenciones

Los equipos técnicos de la Mesa de Enlace y de la secretaria de Agricultura se reunirán este martes para analizar ejes y lineamientos de las políticas oficiales hacia el sector agropecuario. El encuentro fue confirmado por Juan José Bahillo, flamante titular de esa cartera, que la semana pasada estuvo presente en la reunión entre Sergio Massa y la dirigencia ruralista.

De todas maneras, el funcionario (que había prometido armar una "hoja de ruta" con los planteos ruralistas) en declaraciones radiales ya anticipó que no será posible implementar, al menos en el corto plazo, algunos de los puntos propuestos por las entidades que conforman la Mesa de Enlace. Así, no deben esperarse anuncios rimbombantes en el tema carnes y con las retenciones.

“Liberar totalmente no podemos, por distintas cuestiones. En la carne tenemos siete cortes que abastecen al mercado interno y que garantizan determinado nivel de precio para no perjudicar el poder adquisitivo de la población. Eso se va a mantener”, indicó Bahillo. Y agregó: “algunas cuestiones en particular se van a analizar para poder ir liberando”.

En el caso de los Derechos de Exportación (DEX), tampoco habrá novedades importantes. De hecho, el propio secretario de Agricultura reconoció que “no es posible [una eliminación o baja] dada la situación de las cuentas públicas; hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema”. No obstante, indicó: “lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema”.

¿Cambios en el “dólar soja”?

El funcionario, que habló en Radio 10, también se refirió al denominado “dólar soja”, el instrumento diseñador por el Banco Central para acelerar la comercialización de la última cosecha, que los productos miran de reojo. “No genera confianza e incentivos”, admitió Bahillo.

Al respecto, confesó que están analizando “mejorar el esquema”. Y explicó: “mi responsabilidad más allá de analizar la conducta de los productores, que no me corresponde, es trabajar para que los productores liquiden, y para que los productores tengan buenas condiciones, con el limitante en las necesidades que tiene el gobierno”.