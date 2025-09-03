El Gobierno no duda: "el programa va a funcionar, tenemos el norte muy claro"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó la vigencia de las bandas cambiarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde abril. Señaló que el Gobierno seguirá comprando dólares cuando la cotización se ubique en el piso de la banda y vendiendo cuando alcance el techo.

"La política cambiaria está muy clara. Hemos recapitalizado al BCRA, compramos dólares en el piso y vendemos en el techo", expresó en una entrevista con el canal A24.

Quirno explicó que el Tesoro intervendrá únicamente en situaciones excepcionales para administrar problemas de liquidez. Destacó que las operaciones se financiarán con recursos propios, producto del superávit fiscal.

"No se toca un dólar de las reservas ni del acuerdo con el Fondo. No estamos persiguiendo un nivel de tipo de cambio", remarcó.

Señalamientos y maniobras

El funcionario indicó que las intervenciones buscan evitar distorsiones que puedan alterar el mercado cambiario. Como ejemplo, denunció que un banco de origen chino intentó provocar un alza artificial en la cotización.

"Estamos generando condiciones de liquidez para que nadie, por error o de manera intencional, pueda mover el dólar $40 con una posición de u$s30 millones", advirtió.

El Secretario de Finanzas, @pabloquirno, en el programa “Otra Mañana” de @A24COM: "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay rotura del esquema de bandas. El Tesoro va a participar activamente para prevenir los periodos de falta de liquidez que son los que generan mayor… pic.twitter.com/HfK50Rrj1e — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 3, 2025

Según Quirno, las medidas fueron consultadas y aprobadas por las autoridades del FMI antes de su implementación. Admitió que el clima de incertidumbre impacta en la economía:

"En estos períodos todo el mundo se retrae, baja el consumo y la inversión. Pero creemos que se trata de una situación circunstancial y acotada".

Rechazo a la idea de una devaluación

El secretario negó de forma categórica la posibilidad de una devaluación, pese a las expectativas reflejadas en los contratos de futuros.

"No hay ninguna duda de que el programa va a funcionar. Más allá de la contienda electoral, tenemos el norte muy claro", sostuvo.

Quirno también vinculó las turbulencias económicas con maniobras políticas y judiciales. Aseguró que la oposición busca entorpecer el rumbo económico mediante el rechazo de leyes clave para el equilibrio fiscal.

"Estamos asistiendo a acciones premeditadas: se voltea una docena de leyes en el Congreso, se usan grabaciones viejas para operaciones de espionaje ilegal y tenemos un presidente que sufrió un atentado la semana pasada", remarcó.

En relación al incremento de las tasas de interés, que en el caso de las LECAPS mas cortas llega al 75%, dijo que "son hijas del conflicto político". Por ello, consideró que el país se tiene que preparar para que el conflicto político, y por lo tanto, la incertidumbre, "continúe hasta final de octubre".