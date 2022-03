El Gobierno pagará por los primeros ocho barcos de GNL cinco veces más que en 2021

En el contexto de la escasez de gas mundial, Argentina consiguió ocho barcos de GNL que llegarán en mayo. Se comprometió a pagar entre u$s35 y u$s45 el millón de BTU, cinco veces más de lo abonado el año pasado.

Sólo estos primeros buques costarán u$s750 millones, y representan una quinta parte de las necesidades de importación para este año, ya que la demanda estimada de mayo a septiembre es de otros 50 barcos como mínimo.

En caso se tener que seguir importando a estos valores, el Tesoro tendrá que desembolsar entre US$ 5.000 millones y US$ 6.500 millones. No obstante, se espera que una vez que termine la guerra entre Rusia y Ucrania los precios bajen.

Más allá de eso, el escenario próximo que se platea es muy complejo, y el Poder Ejecutivo está pensando en suspensiones negociadas del suministro a industrias. No obstante, preocupa el aumento de la morosidad de parte de los usuarios, que podría crecer ante la última suba del 20% y contribuir a desfinanciar el sistema.