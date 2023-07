El Gobierno postergó para fin de mes los tres pagos de julio al FMI

El Gobierno confirmó este miércoles que los funcionarios del equipo de Massa postergaron su viaje a Washington y adelantaron que el pago del vencimiento de esta semana con el FMI lo hará de forma unificada con los otros dos vencimientos de julio por un total de u$s2.600 millones. Será a fin de mes con la expectativa de que para ese entonces ya esté cerrada la renegociación con el organismo.

Uno de los puntos en el que difieren la posición del oficialismo y la del staff técnico radica en el atraso cambiario, una herramienta que el BCRA viene sosteniendo para ayudar a contener la presión inflacionaria aunque tiene su lado B en la pérdida de reservas por el frente de la economía real tal y como pusieron en evidencia la aceleración del déficit comercial con Brasil y la continuidad de la pérdida de reservas por goteo prácticamente a diario en el mercado oficial de cambios.

Este miércoles en el MULC el Banco Central perdió u$s38 millones, elevando la posición vendedora del mes a u$s75 millones. Esto agrava la posición de las reservas netas –ya negativas por más de u$5.200 millones- que tienen en agenda para el 9 de julio la cancelación de u$s1.033 millones de intereses semestrales con los bonistas internacionales.

El Gobierno esperaba poder contar para esta fecha ya con al menos u$s5.500 millones provenientes del FMI. Sin embargo, el viaje del viceministro, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores de Economía, Leonardo Madcur, que estaba planeado para mediados de junio sigue sin concretarse. Massa no quiere enviarlos sin la certeza de que volverán con un acuerdo a nivel técnico firmado, listo para su presentación ante el Board del FMI.

El acuerdo de Facilidades Extendidas diseñado por el exministro Guzmán con el Fondo solapaba los vencimientos del Acuerdo Stand By de 2018 con nuevos desembolsos del organismo para no tener que hacerle pagos netos hasta mediados de 2023. Sin embargo, antes de llegar a esta instancia, el incumplimiento de las metas del primer trimestre por el impacto de la sequía derivó en una suspensión de los desembolsos y en una renegociación de los términos del acuerdo para el resto del año. De allí que, sin reservas suficientes en dólares, el Gobierno cancelara parte de las obligaciones con yuanes, luego de la segunda postergación de lo pagos hasta fin de mes. Las metas del segundo trimestre, por el mismo motivo, tampoco pudieron cumplirse.

Una de las exigencias del FMI -además de las metas fiscal, de acumulación de reservas y de asistencia monetaria- es que el Gobierno no use reservas para contener el tipo de cambio y, por lo tanto, también exige que no haya atraso cambiario. Sin embargo, con la inflación acelerándose desde mediados del año pasado, el BCRA apeló a una menor depreciación del dólar oficial para contener los precios, diametralmente en contra de las directrices del Fondo.

Si bien en la primera mitad de 2023, la competitividad cambiaria del peso a tipo de cambio oficial con los países mejoró 0,5%, lo hizo luego de acumular un deterioro del 7,9% en 2022 y del 17,9% en 2021. A modo de referencia, actualmente el tipo de cambio muestra un atraso de 12,7% respecto del previo a las PASO de 2019 que, como consecuencia, en los primeros cinco meses de 2023 hizo que las exportaciones industriales mostraran una caída de 5,6% interanual.

Con Brasil, en tanto, la recuperación de la competitividad del orden de 7,3% en el semestre, no alcanzó para compensar el deterioro del 7% acumulado con respecto de igual período del año pasado: el resultado –incluso influenciado por el incremento de las importaciones de soja- fue un salto del 66% interanual en el déficit comercial bilateral acumulado entre enero y mayo.