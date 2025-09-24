El apoyo norteamericano se siente con fuerza: bonos y ADRs argentinos pegan un salto

El mercado argentino comienza este miércoles con un marcado optimismo. Tras semanas de tensión y derrumbes pronunciados en los precios de bonos y acciones, los inversores reaccionan con alivio a la confirmación de un paquete de asistencia financiera por parte de Estados Unidos. La noticia llega en un momento de máxima fragilidad económica, cuando la demanda de cobertura se había intensificado y la confianza estaba en mínimos.

La reacción se percibe de inmediato en las pantallas. Los bonos soberanos en dólares se negocian con subas generalizadas, mientras los ADRs argentinos en Wall Street exhiben avances significativos. El movimiento refleja un cambio abrupto en el ánimo del mercado y un voto de confianza hacia el Gobierno argentino tras el espaldarazo externo.

En paralelo, el riesgo país -medido por el índice EMBI+ de JP Morgan- se desploma a 917 unidades. Esta caída implica un descenso de más de 10% en lo que va de la jornada, confirmando que los inversores interpretan el respaldo estadounidense como un factor clave para reducir la percepción de riesgo en el corto plazo.

Bonos en dólares: el rebote que marca el ritmo

Los bonos soberanos bajo legislación extranjera se ubican entre los activos más favorecidos por el anuncio. Después de haber acumulado caídas superiores al 30% en apenas un mes, los Globales muestran hoy una recuperación firme desde el inicio de la rueda.

El Global 2046 avanza 5,4% y se ubica en torno a los USD 59, mientras que el Bonar 2029 suma 4,2% hasta los USD 62,19. También se destaca el Bonar 2041, que sube 4% y se negocia cerca de los USD 55,90. Estos movimientos reflejan compras de oportunidad en títulos que habían quedado en precios de remate tras las fuertes caídas de las últimas semanas.

Operadores de la city explican que el rally responde tanto a la expectativa de contar con financiamiento fresco como a la magnitud de las bajas previas. Las paridades de los bonos estaban en niveles históricamente deprimidos, lo que dejó espacio para un rebote técnico en cuanto apareciera una señal externa de confianza.