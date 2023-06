El auge de acciones tecnológicas enfrenta a la IA contra la Reserva Federal

Las acciones de tecnología están en una posición de indefinición. Los inversionistas no pueden ponerse de acuerdo sobre si su reciente racha parece el preludio de una eventual quiebra, como la de la era de las puntocom, o el comienzo de un repunte más duradero.

La exageración en torno a la inteligencia artificial ha ayudado a impulsar las acciones de las empresas de tecnología a récords este año. El repunte solo se ha intensificado de cara al final del trimestre.

El Nasdaq Composite está saliendo de su octava ganancia semanal consecutiva, su racha más larga desde un período de 10 semanas hasta marzo de 2019.

Los inversores individuales han estado adquiriendo acciones de empresas centradas en la tecnología, y los datos de Vanda Research muestran que el grupo invirtió más dinero en Tesla que cualquier otra acción la semana pasada.

Las apuestas de opciones se han disparado. Los contratos más populares negociados el viernes fueron apuestas alcistas en Tesla, Nvidia , Advanced Micro Devices , Apple y Meta Platforms , según datos de Trade Alert.

Los inversores y analistas que creen que el repunte tiene más espacio para correr dicen que los desarrolladores de software, los fabricantes de chips y otras empresas que invierten dinero en inteligencia artificial tienen el potencial de estar a la vanguardia de una tecnología que podría transformar la sociedad en los próximos años.

“No veo esto como 1999”, dijo Dan Ives , analista senior de investigación de acciones de Wedbush Securities al Wall Street Journal, refiriéndose al aumento de las empresas puntocom que precedió a una dolorosa liquidación del mercado al año siguiente.

Otros son más escépticos. Dicen que los ciclos anteriores de auge y caída les han enseñado que es más difícil de lo que parece elegir el puñado de empresas que en última instancia podrían dominar una industria determinada a largo plazo.

“Todavía no he visto un ciclo tecnológico en mi carrera en el que el período inicial no esté más lleno de entusiasmo y esperanza que las perspectivas a más largo plazo”, dijo Jason Pride, jefe de investigación y estrategia de inversión de Glenmede, una empresa de gestión de patrimonio con sede en Filadelfia.

En la próxima semana, los administradores de dinero tendrán la oportunidad de escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , quien está programado para testificar ante el Congreso el miércoles y jueves. Obtendrán datos actualizados sobre las ventas de viviendas existentes y la actividad en la industria manufacturera.

Hasta ahora, la economía de Estados Unidos ha demostrado ser más sólida de lo que muchos esperaban. La inflación se ha mantenido alta , a pesar de retroceder desde los máximos de varias décadas alcanzados el año pasado. La combinación de factores ha llevado a la Fed a señalar que podría aumentar las tasas de interés al menos dos veces más antes de fines de 2023.

El año pasado, ese tipo de mensaje probablemente habría asustado a los inversores. Los administradores de dinero culparon de la venta masiva del mercado en 2022, que provocó que las acciones de tecnología de mega capitalización perdieran billones de dólares en valor, a la medida de la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés rápidamente.

Su justificación: los inversores a menudo ven a las empresas de tecnología como inversiones que se amortizan en el transcurso de muchos años. Cuando las tasas de interés aumentan rápidamente, los administradores de dinero pueden obtener mayores rendimientos en períodos más cortos de otros activos, como los bonos del Tesoro. Eso puede hacer que las acciones, especialmente las acciones tecnológicas relativamente caras, parezcan menos atractivas.

Avance rápido hasta 2023, y muchos inversores ya no parecen ver a la Reserva Federal como una amenaza para el repunte tecnológico. El Nasdaq Composite ha subido un 31% en el año, superando con creces al S&P 500 más amplio, que ha subido un 15%.

¿Por qué? Una posible explicación es que los inversores dudan de que la Fed siga subiendo las tasas de interés.