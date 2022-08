El clima complica a los "farmers" y la soja registra una suba notable en Chicago

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas culminaron la jornada con subas.

El trigo acabó con leves incrementos como consecuencia de la debilidad del dólar frente a otras monedas, mientras que las ganancias fueron morigeradas por los embarques de Ucrania. Así el cereal cerró el martes en US$ 286.

Por su parte, los futuros de maíz acabaron con aumentos debido a las reducciones presentadas en el estado del cultivo norteamericano y al posicionamiento de los fondos frente al informe del USDA del viernes. El cereal cerró en US$ 242.

Por último, los futuros de soja cierran con alzas por los pronósticos de clima cálido para regiones productoras de EE. UU y por el estado de la oleaginosa allí sembrada. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 622, unos US$ 27 por encima del valor del lunes (US$ 595).

Qué ocurrió en la plaza local

En la rueda de hoy en el mercado local de granos se presentó un dinamismo mixto, con menos compradores entre los cereales, pero con mayor actividad en las negociaciones de soja.

Por el lado del trigo, nuevamente se redujo el número de posiciones abiertas, al punto de no registrarse ofertas abiertas para la compra de trigo de la cosecha 2022/23. Así, por el cereal de la corriente campaña se registraron ofertas abiertas con entrega disponible y contractual en US$ 290/t, sin resultar en cambios de valor entre jornadas para la última de estas posiciones.

En el mercado del maíz tuvimos cotizaciones alcistas en la mayor parte de las posiciones correspondientes al actual ciclo comercial. Por maíz con entrega inmediata hubo ofertas abiertas de US$ 223/t, implicando una suba de US$ 3/t entre ruedas.

Finalmente, si bien para la soja no tuvimos cambios en el abanico de posiciones abiertas, se presentaron valores abiertos alcistas con relación a la jornada de ayer, acompañando parcialmente las ganancias del mercado de referencia. En este sentido, por soja con descarga disponible, contractual y para las fijaciones se ofrecieron abiertamente $ 52.125/t.