El código de Netflix sugiere que la versión con publicidad puede tener problemas

Según el lenguaje del código de la aplicación de Netflix, descubierto por el desarrollador Steve Moser y compartido con Bloomberg , Netflix puede limitar las descargas sin conexión a los niveles sin publicidad de Netflix.

Actualmente, Netflix tiene tres niveles. Por u$s 9.99 al mes, obtiene contenido de definición estándar y la capacidad de ver televisión en una pantalla a la vez. Paga u$s 14.99 al mes y obtienes HD y la capacidad de mirar en dos pantallas a la vez. Si quieres ver todo en UHD (con 4K y HDR), tendrás que pagar u$s 19.99. También podrá mirar en cuatro pantallas a la vez.

Realmente no es una sorpresa que Netflix considere controlar las descargas fuera de línea para las personas que pagan por la versión sin publicidad del servicio. A principios de este año, el codirector ejecutivo Ted Sarandos dijo que el nivel con publicidad no incluiría el mismo contenido que el sin publicidad, y que los niveles con publicidad están destinados a ser un nivel de entrada que les da a las personas una muestra de un precio más bajo precio. Y está la dificultad de publicar anuncios en contenido sin conexión. No es un desafío imposible, pero sí complicado. Además, Netflix ya pone otras cosas detrás de los muros de pago que podrían ser estándar.

Pero históricamente, Netflix no ha tratado las descargas sin conexión como un beneficio. En 2016, cuando Netflix finalmente comenzó a permitir descargas sin conexión, Sarandos le dijo a CNBC que era para apoyar a los mercados emergentes donde el Wi-Fi era irregular. En ese momento, Netflix ya llegaba tarde a la visualización sin conexión. Amazon Prime te había permitido descargar cosas que querías ver más tarde durante años. Uno supondría que las personas que aún no se suscribieron a Netflix citan razones además del precio, como Internet irregular.

En julio, Microsoft anunció que sería el socio de ventas y tecnología publicitaria de Netflix, proporcionando efectivamente la infraestructura para publicar anuncios en el nuevo nivel. Se espera que el nuevo nivel con publicidad para Netflix se lance en 2023 . Nos comunicamos con Netflix para obtener comentarios y lo actualizaremos si recibimos una respuesta.