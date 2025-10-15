El dólar blue tocó su nivel más alto en el mes: ¿qué pasa en el mercado cambiario?

En la jornada del 15 de octubre el dólar en sus distintas variantes mostró movimientos al alza, particularmente en el segmento informal (blue), reflejo de tensiones estructurales en el mercado cambiario argentino.

El dólar blue subió $30 este miércoles 15 de octubre y cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 5,1%.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $20 (+1,5%) y cerró a $1.380.

Factores que impulsaron la suba

Demanda financiera elevada y fuga hacia refugios: En un contexto de alta volatilidad y desconfianza del mercado local, muchos agentes buscan resguardar valor en dólares, generando presión sobre el blue y los mercados paralelos.

Incertidumbre política cercana a las elecciones: Con los comicios legislativos del 26 de octubre en el horizonte, crecen las dudas sobre continuidad de políticas, el respaldo parlamentario del gobierno y la sostenibilidad del esquema económico. Esta tensión política tiende a reflejarse en el tipo de cambio.

Límite para abastecer demanda oficial con reservas: El Banco Central y el Tesoro enfrentan restricciones para sostener ventas de divisas dado el nivel de reservas internacionales. Bajo ese escenario, la oferta oficial para contener el alza es limitada.

Intervención parcial del Tesoro / respaldo externo: En días recientes se conoció que el Tesoro de EE.UU. realizó compras de pesos en el mercado argentino junto con un mecanismo de swap por USD 20.000 millones para otorgar liquidez suplementaria. No obstante, esa inyección de liquidez resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda cambiaria local.

Presión sobre la banda cambiaria: El esquema de flotación administrada (con bandas fijadas por el BCRA) limita la amplitude con que el tipo de cambio oficial puede ajustarse. Cuando el mercado exige un ajuste mayor, la presión recae con más fuerza sobre el dólar paralelo o los tipos financieros, tensionando el sistema.

En conjunto, estos factores actuaron como catalizadores: la demanda excedente de dólares en segmentos no regulados empujó al alza el blue; la limitada capacidad del oficial para responder con reservas propias profundizó la tensión; y la percepción de riesgo político reforzó la preferencia de los agentes por cubrirse en moneda extranjera.