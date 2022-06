El dólar blue y los financieros vuelven a subir y registran nuevos máximos este martes

El dólar libre mantiene la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva. La divisa “blue” gana siete pesos (+3%) en el día y se ubica en los $236 para la compra y $242 para la venta en las cuevas de Rosario, lo que implica un nuevo récord nominal.

En el transcurso de junio el billete gana 32 pesos en el mercado paralelo, un 15,5% que está muy por encima de cualquier estimación de inflación mensual.

El dólar mayorista avanzó 16 centavos, a 129,93 para la venta. El tipo de cambio oficial gana un 21,6% en lo que va del 2022. La brecha con el dólar “blue” alcanza más del 90%.

Mientras tanto, las cotizaciones financieras del dólar también experimentan sus propios saltos. El dólar MEP, que surge de operaciones de compra y venta de divisas a través de títulos dentro del mercado local, sube 2,5% en el día para llegar a los $246, y el dólar contado con liquidación, una operación similar, pero que implica movimientos de divisas de entrada y salida al mercado local, salta 3% para cotizar en $255 por unidad.

Así, todas las cotizaciones paralelas del dólar están en valores récord. Esto se da en un contexto en el Banco Central restringió el acceso a divisas para bienes suntuarios como automóviles de lujo y aviones, al tiempo que amplió el acceso a divisas para las pequeñas y medianas empresas hasta el 115% del valor importado en 2021, desde un límite de 105% dispuesto previamente, hasta un máximo de un millón de dólares.

Por otro lado, extendió el sistema de financiación de importaciones al sistema que se utiliza para las compras con licencias no automáticas.

La autoridad monetaria quedó con un saldo negativo de unos u$s 352 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios en lo que va de junio. Asimismo, en el transcurso de 2022, el Banco Central acumula compras netas por unos u$s 546 millones, un monto que representa el 8,6% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos u$s 6.358 millones al 27 de junio de 2021.

Las reservas internacionales crecieron el lunes en u$s 117 millones, para finalizar en 38.121 millones de dólares.