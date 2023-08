El "fenómeno" Milei: qué políticas tiene para el campo el candidato más votado en las Paso

Javier Milei fue el gran ganador de las PASO 2023 en Argentina, logrando la mayor cantidad de votos y relegando tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio. Desde lo discursivo, el máximo referente de la “Libertad Avanza” pudo captar, con ideas y mensajes propios de un liberal, una masa importante del electorado que está muy disconforme con la “casta política”. Ahora bien, ¿qué mirada tiene del sector agropecuario?

En el marco de la exposición rural de Palermo, Milei fue uno de los precandidatos que expusieron sus propuestas para el campo. Allí adelantó que la eliminación de las retenciones y de la brecha cambiaria, serán los principales ejes de sus políticas. “En estos 20 años al sector se le robó u$s 170.000 millones con las retenciones y eso significa que el sector a lo largo de estos años generó u$s 500.000 millones. Esto quiere decir que el Estado le robó al sector u$s 500.000 millones con la brecha cambiaria”.

Y agregó: “además de las retenciones, les cobran más de 20 impuestos; ustedes son el sector agropecuario más eficiente del mundo y negar eso es negar el desarrollo. Les han robado casi un PBI a lo largo de 20 años”.

Para el economista, “si eliminamos la brecha cambiaria y las retenciones, el sector puede duplicar sus ingresos y así aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”.

Para ello, Milei dio varios argumentos: “el primero es de índole moral. A mi, en mi casa, me enseñaron que robar está mal. Si hago billetes en la fotocopiadora, es un robo; eso es lo que hace el Estado cuando emite dinero para respaldar al fisco. El segundo es de índole técnica, hay diferentes formas de dolarizar; hay muchas propuestas”. Y, señaló que “aún, en el peor de los casos que no hubiera un dólar, se podría encontrar financiamiento aun para financiar el gasto público en Argentina, pero me pregunto por qué no se hace”.

En ese contexto, afirmó que el problema es de índole política: “los que más se benefician son los políticos. En los últimos tres años este Gobierno de delincuentes nos robó 16 puntos del PBI, la casta política nos robó entre 25.000 y 35.000 millones de dólares. Ahí está la respuesta, no quieren dejar el Banco Central porque es un mecanismo por el cual estafan a la población y nos hacen más pobres a todos. ¿Qué esperan para despertar?”.

Cabe aclarar que, sobre el punto eliminación de retenciones, durante una presentación en la Sociedad Rural Argentina, Milei aclaró que en un principio se tomará a cuenta de Ganancias. Esto tiene que ver con el proceso de dolarización, que puede durar hasta 24 meses.

Medidas a tomar

En este sentido, en La Libertad Avanza aseguran que van a promover las siguientes medidas:

_ La eliminación de la brecha cambiaria al momento de liquidar el Banco Central

_ Eliminación de todas las retenciones y derechos de exportación, sin excepciones

_ Negociar la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos

_ Eliminación de todas las restricciones al comercio internacional, incluyendo cuotas, cupos, permisos y autorizaciones

_ Sanción de una Ley de Semillas

_ Plan de mejoras de infraestructura por iniciativa privada para el desarrollo de rutas nacionales, rutas provinciales, caminos rurales, puertos, etc.