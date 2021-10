El gobierno provincial propone un régimen especial para regularizar construcciones no declaradas

El gobierno provincial propone dentro del proyecto de ley impositiva anual un régimen especial, de caracter transitorio, para la regularización de construcciones o mejoras no declaradas, tanto para las propiedades urbanas como suburbanas. En la actualidad existe un número importante de viviendas en nuevos barrios abiertos y cerrados que no tienen regularizadas su situaciones frente al fisco.

El proyecto de ley enviado a la Legislatura santafesina la semana pasada apunta, en su capítulo IV, a que los propietarios de bienes inmuebles que declaren las ampliaciones o mejoras, el Ejecutivo sólo les liquide unas boletas por las diferencias de impuesto que corresponda a los años fiscales 2020 y 2021, si correspondiere, "considerando el año de final de obra y/o habilitación de las construcciones, sin adicionar accesorios por ningún concepto".

El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Administración Provincial de Impuestos y el Servicio de Catastro e Información Territorial, a fijar las fechas de vencimiento de las liquidaciones impositivas que emita, establecer facilidades de pago las que deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

1) Anticipo del 20%,

2) Saldo en hasta 12 cuotas mensuales,

3) Importe mínimo de cada cuota $ 400.

La iniciativa, que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y de su ministro de Economía, Walter Agosto, también señala que "el pago de las liquidaciones emitidas de conformidad a la presente ley y dentro del plazo que fije el Poder ejecutivo, importará la ratificación: de los datos relativos a la modificación del estado parcelario y nueva valuación fiscal, determinada por el relevamiento catastral inmobiliario y significará igualmente la liberación del pago de las diferencias de impuestos a que pudieran dar lugar las mismas por períodos fiscales anteriores al año 2020".

De no procederse al pago de las liquidaciones emitidas a la fecha de su vencimiento, no serán de aplicación los beneficios otorgados por la presente ley correspondiendo el reclamo de las diferencias de impuestos con más sus accesorios por los períodos no prescriptos.

El contribuyente podrá formular solicitud de rectificación de valuación de las construcciones ante el Servicio de Catastro e Información Territorial y/o ante el Municipio o Comuna de la jurisdicción que corresponda al inmueble afectado, por aquellos datos que interprete erróneos y acompañará declaración jurada de las modificaciones por medio del Formulario de Actualización de Construcciones (FAC), anexos, planos de construcción y/o croquis que acepta parcialmente en su caso, expidiendo la Administración Provincial de impuestos la liquidación del impuesto con los beneficios que esta.

El régimen que se implementa por la presente tendrá una duración de seis meses a contar de su vigencia, pudiendo el Poder ejecutivo disponer su prórroga por el término de seis meses hasta la incorporación de los nuevos datos catastrales de la totalidad de la Provincia.

Los datos que se consignen bajo Declaración Jurada en la presentación espontánea estarán sujetos a posterior verificación.